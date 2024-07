Enfin, Intel sait pourquoi ses CPU de 13e et 14e Gen plantent et ils ont un correctif

Intel a indiqué avoir trouvé la cause des problèmes de crashs rencontrés, depuis de longs mois maintenant, par certains de ses processeurs. La firme promet être à l'oeuvre sur un correctif qui devrait être fin prêt d'ici un mois.

Le problème commençait à devenir embarrassant pour Intel, mais il semble que l’on arrive tranquillement à sa résolution. Depuis de longs mois (voire même plus, puisque les premiers cas signalés remonteraient à 2022-2023 selon Tom’s Hardware), un nombre important de processeurs haut de gamme Intel sont impactés par des crashs particulièrement handicapants pour les utilisateurs concernés. Aujourd’hui, la firme semble y voir plus clair sur les raisons de ces défaillances techniques, et finalise actuellement un correctif… que l’on nous promet désormais pour la mi-août.

Intel semble en effet avoir trouvé la racine du mal. Ces instabilités persistantes proviendraient en réalité d’un microcode CPU erroné, qui a pour conséquence de pousser le processeur à rehausser le niveau des tensions appliquées, jusqu’à aboutir au crash. Cette hausse des tensions forçait en effet le CPU à opérer en dehors de ses limites de sécurité, lit-on.

Intel est donc en train de valider une nouvelle version de ce microcode qui devrait régler le problème. Définitivement on l’espère, même si les potentiels dégâts causés aux processeurs ayant déjà été impactés sont irréversibles. Ce patch se destine ainsi principalement aux puces n’ayant pas encore été touchées par ces surtensions.

Intel prend en charge les utilisateurs impactés…

Pour les CPUs déjà impactés, et potentiellement déjà endommagés, Intel s’en tient à son service après vente et encourage les utilisateurs concernés à demander un remplacement. La firme recommande par ailleurs aux utilisateurs de s’en tenir aux recommandations de base concernant les tensions appliquées à ses processeurs, et déconseille toujours de les faire fonctionner avec des paramètres entièrement débloqués… au moins jusqu’au déploiement du patch attendu le mois prochain.

Tom’s Hardware souligne enfin que cette mise à jour ne devrait pas avoir d’effet négatif sur les performances desdits processeurs, mais des tests complémentaires sont toujours en cours chez Intel. Il se peut donc que la firme communique plus de détails à ce sujet par la suite.

En parallèle, Intel s’est par contre exprimé sur une piste étudiée par le passé pour tenter d’expliquer les crashs rencontrés sur certains processeurs de 13ème génération. En l’occurrence, une partie des puces Raptor-Lake avaient été victimes d’un problème d’oxydation lors de leur production, mais ce dernier a été réglé dès 2023, et seule une petite portion des bugs rencontrés serait liée à cet ancien souci de production.

A priori, le microcode défectueux décrit plus haut est donc bien la seule vraie source des crashs observés sur les puces de 13ème et 14ème génération. Intel ne prévoit toutefois pas de rappel pour les références concernées, préférant visiblement agir au cas par cas, à la demande des utilisateurs impactés.

… et travaille sur un patch pour les autres

« Notre analyse des processeurs renvoyés [en SAV] confirme que leur tension de fonctionnement anormalement élevée provient d’un algorithme de microcode qui demande une tension incorrecte pour le processeur », explique notamment Intel.

« Intel est sur le point de fournir un correctif de microcode qui s’attaque à la cause première de cette exposition à des tensions élevées. Nous poursuivons sa validation afin de nous assurer que les scénarios d’instabilité signalés à Intel concernant ses processeurs de bureau Core 13/14e génération sont bien pris en compte », poursuit le groupe.

Quant au déploiement, mi-août, de ce correctif, Tom’s Hardware explique qu’il se fera au travers de mises à jour de BIOS (fournie dans ce cas par les fabricants de cartes mères) ou directement par Windows Update le cas échéant.