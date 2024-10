Le Surface Laptop bientôt sous Lunar Lake… mais peut-être pas pour tout le monde

Un prototype du Surface Laptop 7 sous processeur Intel Core Ultra de série 2 a été aperçu en Chine sur une plateforme de petites annonces. L’appareil pourrait arriver sur le marché en 2025, mais on ignore s’il sera réellement disponible à grande échelle.

Le Surface Laptop 7 en version 15 pouces // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Lancés le mois dernier à l’issue de l’IFA 2024, les processeurs Intel « Lunar Lake » (Core Ultra de série 2) vont visiblement se frayer un chemin jusque sur le Surface Laptop. En Chine, un prototype très avancé d’une nouvelle mouture de l’appareil a été mis illégalement en vente sur la plateforme de petites annonces Goofish (équivalent chinois de Leboncoin) à un tarif de 19 000 yuans, soit un peu moins de 2500 euros.

Équipé d’un Core Ultra 7 268V de dernière génération, l’appareil embarque également 32 Go de RAM et 1 To de SSD. Ce prototype correspond donc à l’une des versions les plus haut de gamme de ce nouveau Surface Laptop sous processeur Intel. Du moins si l’on se réfère aux configurations actuelles du Surface Laptop 7.

Pour rappel, le Surface Laptop 7 n’est pour l’heure décliné qu’en version ARM, soit en Snapdragon X Plus, soit en Snapdragon X Elite. Aucune configuration Intel n’est donc actuellement disponible pour ce produit. Les dernières puces x86 intégrées au Surface Laptop sont d’ailleurs les références d’ancienne génération Intel « Meteor Lake » (Core Ultra de série 1)… que Microsoft avait choisi de réserver à la mouture « for business » de son ancien modèle.

Une mouture Lunar Lake dédiée seulement aux entreprises ?

Cela amène ainsi Windows Central à se questionner — non pas sur l’authenticité du prototype mis en vente sur le sol chinois (des sources bien placées du site spécialisé ont pu lui confirmer que des modèles sous processeurs Intel Lunar Lake étaient bel et bien en phase de test) — mais plutôt sur la potentialité que cette nouvelle configuration Intel « Lunar Lake » ne soit réservée qu’aux entreprises, et plus globalement au secteur professionnel.

Autre inconnue, la nomenclature adoptée par ce prototype lorsqu’il sera commercialisé en version finale. L’annonce publiée sur Goofish précise que ce modèle est censé être lancé en 2025. On ignore donc si Microsoft prévoit un lancement de cette mouture Lunar Lake en début d’année, et alors vraisemblablement sous la gamme Surface Laptop 7… ou plus tard, quitte à intégrer dans ce cas la future gamme Surface Laptop 8.

Ce point de détail ne pèse toutefois pas bien lourd face à la bonne nouvelle que constitue, dans l’absolu, l’arrivée désormais quasi actée d’un Surface Laptop sous processeur Core Ultra de série 2. Car à défaut de détrôner Qualcomm sur le plan des performances CPU, Intel frappe très fort sur le plan graphique avec ces nouveaux SoC.

L’Intel Core Ultra 7 268V embarque en effet un iGPU de dernière génération Intel Arc 140V, capable de très belles choses sur ce terrain. Suffisamment pour doper de manière significative les performances graphiques proposées à l’avenir par le Surface Laptop.