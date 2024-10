Test du Asus Zenbook S 14 (2024) : Intel n’a pas dit son dernier mot

Les ingénieurs d’Asus n’ont pas fini de bosser. L’équipe se retrouve régulièrement à être celle chargée de mettre en avant les dernières plateformes sur cette année 2024. Ce n’est pas très étonnant en vérité, lorsque l’on considère que nos tests montrent qu’Asus est l’un des rares à réussir à proprement maîtriser les nouveaux SoC dès leur sortie.

Crédit photo : OtaXou

C’est en suivant cette logique que nous sommes aujourd’hui devant le ZenBook S 14 de fin 2024, ou UX5406 pour les intimes. Sa particularité ? Intégrer la toute nouvelle plateforme Intel Core Ultra de seconde génération, et plus précisément le Core Ultra 7 258V. Alors, la réponse d’Intel face à l’arrivée de Qualcomm et la puissance des Ryzen AI est-elle convaincante ? Faisons le point.

Fiche technique

Modèle Asus Zenbook S 14 (UX5406) Dimensions 310,3 mm x 12,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 7 258V Puce graphique (GPU) Intel ARC Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go, 32 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1200 grammes Profondeur 214,7 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

Vous voyez le Zenbook S 16 ? Bah pareil, mais en version 14 pouces. Plus sérieusement, nous retrouvons ce que nous avons déjà aimé sur le modèle plus grand, et particulièrement son fameux alliage « ceraluminium » qui lui donne un revêtement très agréable sous le doigt. Il rappelle quelque part une plaque de roche polie, dans le sens où l’on sent comme elle est lisse, mais également de très légères aspérités qui lui donnent du caractère.

Crédit photo : OtaXou

Qui dit plus petit format dit plus grande transportabilité. Nous nous retrouvons donc avec un appareil qui ne fait que 1,1 centimètre d’épaisseur pour 1,2 kilogramme en poids. Tout cela pour dire que la qualité dont nous a habitué Asus sur ces dernières années, bien loin de ses origines, est toujours là et faite pour durer.

Clavier et pavé tactile

Les progrès sur le clavier sont évidemment présents. Nous avons encore des touches manquant un peu de stabilité, mais qui se rattrapent par une course appréciable et un rebond bien solide et élastique. Mais comme toujours… La touche Entrée se retrouve coupée en deux même sur le territoire européen, ce qui réclame un temps d’adaptation.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile est à nouveau de très grande qualité, avec une diagonale et une glisse parfaites pour un usage quotidien.

Connectique

À droite, nous trouvons un port HDMI 2.1, deux ports Thunderbolt 4 en USB-C, et un combo jack. À gauche, un unique port USB A 3.2 Gen 2 est présent.

La configuration est somme toute fonctionnelle, et plutôt large pour un ultrabook de 14 pouces. On apprécie particulièrement la présence d’un port HDMI plein format et de deux ports Thunderbolt 4, ce qui n’est pas forcément une garantie de nos jours. Par contre, il faut dire qu’un seul port USB A pourra être un peu chiche selon les utilisateurs.

Webcam et audio

Qualcomm a fait fort en arrivant sur le marché des ordinateurs portables, notamment grâce à un ISP qui permettait de décupler les capacités de la webcam intégrée. Sur ce capteur 1080p, Intel et Asus rétorquent avec une belle gestion de la plage dynamique et une augmentation des couleurs. Certes, le rendu est très clairement marqué comme repris par des algorithmes, mais il est efficace.

La configuration audio n’est à nouveau pas mauvaise. On apprécie toujours le placement du haut-parleur sur le haut de la machine, afin de ne pas les étouffer, et le staging est plutôt bon. La qualité laisse par contre toujours à désirer, bien que la compétition soit moins rude sur les 14 pouces. Comme toujours, seuls les aigus sont vraiment respectés.

Écran

L’Asus Zenbook S 14 intègre à nouveau une dalle OLED supportant une définition de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio 16:10. Elle est capable d’encaisser un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que celle-ci couvre en volume 174% de l’espace sRGB pour 123,2% de l’espace DCI-P3. On démarre bien. La luminosité maximale mesurée est de 357 cd/m², une déception alors que l’écran glossy réfléchit énormément la lumière. C’est loin d’être suffisant pour que ce Zenbook S 14 puisse être utilisé en extérieur confortablement.

Crédit photo : OtaXou

La température de couleurs moyenne est mesurée à 6370K, très proche de la norme NTSC à 6500K recherchée. Le Delta E00 moyen dans l’espace DCI-P3 est de 1,68, très bon, pour un écart maximum assez fort de 6,4 sur les tons bleus royaux. Ce qu’il manque donc vraiment à cette dalle est un traitement mat, ou bien plus de luminosité pour contrebalancer.

Logiciel

Windows 11, bien sûr. Windows 11 sous certification Copilot+, ce label IA qui pour l’instant ne porte pas vraiment ses fruits, aucun problème. En attendant le prochain Build de Microsoft, vous êtes a minima assuré de profiter des prochaines avancées logicielles de Windows, ce qui ne mange pas de pain.

Asus comme toujours nous offre MyAsus comme logiciel de gestion central dans l’usage du PC. Celui-ci est toujours aussi bon pour nous prendre par la main et nous permettre de régler finement le comportement de l’ordinateur. On retrouve également de nouveaux gestes « intelligents » de pavé tactile qui permettent de régler la luminosité en glissant sur la droite, ou le volume sur la gauche. Sympathique pour qui veut ; nous avons préféré les désactiver.

Performances

Nous voici enfin sur la partie la plus importante : les performances. Nous profitons ici de l’Intel Core Ultra 258V, de deuxième génération donc, qui s’apprête à propulser la grande majorité des ultrabooks du marché. Ce modèle propose 8 cœurs — 4 performance et 4 efficients — pour un turbo maximum de 4,8 GHz.

Crédit photo : OtaXou

Surtout, nous avons maintenant le droit à la nouvelle génération de circuit graphique Intel Arc 140V, dont on attend beaucoup, et un nouveau NPU AI Boost qui rentre enfin dans le carcan voulu par Windows avec 47 TOPS. Il est couplé ici à 32 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage en PCIe Gen 4.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous pouvons voir des scores de 611 points en multi core pour 121 points en single core. Le premier n’est pas particulièrement impressionnant, mais il faudra le comparer à un Snapdragon X Plus 8 cœurs pour en avoir le cœur net. Sur le single core, par contre, Intel reprend la couronne dans l’univers Windows et c’est une belle chose à voir ! Le Snapdragon X Plus 10 cœurs, le X Elite, ou le AI 9 HX sont tous en dessous, mais la bataille se fait dans un mouchoir de poche avec une différence de seulement 10 points.

La partie graphique impressionne à première vue, comme on l’espérait. La nouvelle cuvée d’Intel Arc est capable d’atteindre un score de 3281 points sur Steel Nomad Light, loin des 2000 de Qualcomm et équivalent à la partie graphique Radeon 890M chez AMD.

La partie NPU est également intéressante. On peut voir une large amélioration par rapport à la V1 des Intel Core Ultra en calculs float16, mais surtout un score de 1750 points sur les nombres entiers qui tient tête contre tête au NPU de Qualcomm. La bataille de l’IA ne fait que commencer sur la partie hardware.

Enfin, le SSD n’est pas particulièrement impressionnant. À 5008 MB/s en lecture pour 2891 MB/s en écriture séquentielles, nous sommes dans le milieu de panier du PCIe Gen 4.

En jeu

En jeu… Les scores sont solides, du moins sur les titres modernes que nous testons. En utilisant le XeSS (le FSR est également possible), nous pouvons retrouver 47 FPS sur Cyberpunk 2077 ou encore 58 FPS sur Ratchet & Clank Rift Apart en 1080p, réglages faibles.

Pour une partie graphique intégrée, ce sont de très bons scores qui permettent de traiter son ultrabook comme un appareil capable de petits jeux en balade.

Face à la Radeon 890M, l’Intel Arc V2 arrive à prendre une courte tête en 1080p, mais perd son avantage en 720p, sûrement par manque de puissance de la partie CPU. Mais là encore, nous parlons de jeux très modernes, qui utilisent les dernières versions de DirectX sur lesquelles Intel ne rencontre aucun souci.

La faiblesse de la partie graphique de la team bleue arrive sur les plus vieux jeux, où les drivers s’améliorent de sortie en sortie, mais ne sont pas au même niveau.

Pour les créatifs

La partie créative est… étonnante. La Radeon 890M reste supérieure sur le traitement photo, et garde également l’avantage sur la partie vidéo.

On imaginait Intel prendre la tête sur la seconde, la team bleue étant plutôt connue pour son bon support de la partie vidéo. Il est possible ici qu’un manque d’adaptation à cette nouvelle plateforme de la part des développeurs freine quelque peu les performances, mais nous ne voyons pas ici de point particulièrement décevant. C’est simplement un point sur lequel Intel doit s’améliorer un peu plus.

Refroidissement et bruit

Qualcomm garde un avantage : celui de la chauffe. L’Asus Zenbook S14 monte bien plus vite à 50°C au châssis. Mais surtout, à l’usage, l’Intel Core Ultra seconde génération force bien plus régulièrement l’usage des ventilateurs, et ce, à pleine puissance.

La machine est plus audible, mais dans un usage bureautique, ces ventilateurs sont loin d’être dérangeants. C’est lors de tâches intensives pour le GPU qu’ils deviennent bruyants.

Autonomie

L’Asus Zenbook S 14 de 2024 est équipé d’une batterie de 72 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation 65W fourni. L’appareil est compatible avec la norme Power Delivery.

Bon… Ne tournons pas autour du pot. Le nouveau Core Ultra deuxième génération ne nous a pas menti sur ses intentions, et arrive à se hisser dans la vingtaine d’heures d’usage comme le font les PC équipés de Snapdragon X Elite. C’est une vraie révolution, et une vraie déclaration d’intention de la part d’Intel sur l’avenir de la plateforme x86 face à ARM.

La couronne est partagée entre les deux, quand AMD reste légèrement en retrait pour le moment sur ce point. Mais une chose est sûre : la guerre est ouverte. Bien devant l’IA, c’est cet argument qui devrait être retenu si vous hésitez à changer de PC portable.

Il manque cependant un dernier argument côté x86 : le mode veille, qui n’est pas aussi optimisé que sous ARM.

Prix et disponibilité

L’Asus Zenbook S 14 UX5406 est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 1799,99 euros pour cette configuration équipée d’un stockage de 1 To.

Ici, il faut aussi noter que les configurations d’Intel ont tendance à être plus onéreuses que celles de Qualcomm.