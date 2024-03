L’IA, l’IA et encore l’IA : ce que Microsoft a dévoilé pour ses Surface, mais heureusement, ce n’était pas la seule nouveauté

Microsoft a organisé un événement Surface pour présenter ses nouveaux produits destinés aux professionnels. Au cours de cette présentation, l'accent a été mis sur l'intelligence artificielle et son intégration dans les appareils Surface Pro et Laptop. Toutefois, et heureusement, l'IA n'était pas la seule innovation annoncée.

L’intelligence artificielle était au cœur de cet événement, Microsoft la qualifiant même d’« année du PC AI ». Néanmoins, ne vous attendez pas à de grosses annonces de côté-là. C’était surtout un événement matériel pour les pros.

Les nouveaux Surface Pro 10 for Business et Surface Laptop 6 for Business sont tous deux équipés des derniers processeurs Core Ultra d’Intel, de la nouvelle clé Copilot de Microsoft et d’une unité de traitement neuronal (NPU) pour accélérer certaines fonctionnalités basées sur l’IA existantes et à venir dans Windows 11. Microsoft se targue de présenter « les premiers PC Surface AI conçus exclusivement pour les entreprises ».

D’un point de vue extérieur, les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 ne présentent pas de changements majeurs par rapport à leurs prédécesseurs. Toutefois, un ajout appréciable est le port USB-C Thunderbolt 4 supplémentaire sur le Surface Laptop 6 for Business, ainsi qu’un lecteur de carte à puce en option.

Zoom sur les nouveautés du Surface Pro 10

Contrairement à ce que prétendaient les rumeurs, le Surface Pro 10 ne dispose pas d’un écran OLED, mais d’un LCD amélioré avec un nouveau revêtement antireflet et 33 % de luminosité en plus. Les utilisateurs auront le choix entre les options Core Ultra 5 135U et Core Ultra 7 165U, ainsi qu’une spécification de base de 8 Go de mémoire configurable jusqu’à 64 Go de RAM. Bien que cela puisse sembler un peu juste en 2024, le Surface Pro 10 est équipé de deux ports USB-C Thunderbolt 4 et du port Surface Connect de Microsoft pour le chargement.

L’une des améliorations les plus intéressantes est la caméra frontale grandement améliorée. Avec un champ de vision de 114 degrés et la capture d’images en définition 1440p, elle offre une expérience de visioconférence de qualité supérieure. Grâce à la puce NPU intégrée, les effets Windows Studio avec flou d’arrière-plan et cadrage automatique pendant les appels vidéo sont également disponibles.

Le Surface Pro 10 for Business propose également un lecteur NFC, permettant aux entreprises d’utiliser facilement des appareils tels que les clés de sécurité YubiKey NFC pour l’authentification. Enfin, une option 5G est disponible pour une connectivité encore plus flexible.

Le Surface Laptop 6 : le plein de Thunderbolt 4

Les entreprises pourront choisir entre le Core Ultra 5 135H et le Core Ultra 7 165H pour le Surface Laptop 6, avec 8 Go de RAM sur le modèle de base à 1 199 dollars configurable jusqu’à 64 Go et un stockage allant de 256 Go de SSD Gen 4 jusqu’à 1 To.

Le modèle de 15 pouces comprendra pour la première fois deux ports USB-C Thunderbolt 4, ainsi qu’un USB-A classique, une prise casque et le port Surface Connect de Microsoft pour le chargement. Le modèle de 13,5 pouces n’aura qu’un seul USB-C Thunderbolt 4, aux côtés de la prise casque et du port Surface Connect.

Bien qu’il n’y ait pas de changement majeur au niveau de l’écran, un revêtement antireflet a été ajouté pour améliorer le confort visuel en pleine lisibilité (ou lorsque vous avez des lumières et fenêtres autour).

Pour l’instant, la disponibilité en France de ces nouveaux produits Surface réservés aux professionnels n’a pas été annoncée. Toutefois, cela donne un aperçu des changements que l’on peut attendre sur les futurs Surface grand public.