Test du Microsoft Surface Laptop 5 : on prend le 4 et on recommence

Microsoft revient cette année encore avec une nouvelle version de son Surface Laptop. Il va falloir jouer au jeu des sept différences avec la génération précédente, bien que l'on note l'arrivée de la douzième génération de processeurs Intel. Pour connaître en profondeur les changements apportés par cette nouvelle itération, nous l'avons testé.

En début d’année, Intel a présenté la douzième génération de ses processeurs Core, avec la toute nouvelle architecture U, destinée aux ordinateurs portables ultrafins. Les premiers modèles embarquant ces nouveaux processeurs sortent, y compris le Surface Laptop 5 de Microsoft, suite qui change peu par rapport au Surface Laptop 4 sorti l’année dernière.

Modèle Microsoft Surface Laptop 5 13 Taille de l'écran 13.5 pouces Définition 2256 x 1504 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i7-1255U Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go, 32 Go Mémoire interne 256 Go, 512 Go, 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 223 x 14,5 x 308 mm Poids 1272 grammes Prix 1 179 € Fiche produit Voir le test

Le modèle testé est le Surface Laptop 5 13,5 pouces avec l’Intel Evo Core i7 de 12ème génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, en version Platine (avec de l’Alcantara).

Design

Le Surface Laptop 5 a exactement le même design extérieur que la version précédente et que la version d’avant, le Surface Laptop 3 et reste dans la continuité même du Surface Laptop 2 de 2019. Il s’agit d’une machine compacte avec des dimensions de 30,8 par 22,3 par 1,45 centimètre. Le tout pèse 1 272 grammes (pour la version Alcantara, puisque c’est 1 297 grammes pour la version métal), ce qui est assez léger. L’ordinateur se révèle très pratique à transporter dans un sac : on ne sent pas trop son poids ni son gabarit.

Sur le design global, il faut reconnaître qu’il est réussi : passe-partout, assez léger et surtout moderne, c’est un bel objet. La charnière paraît vraiment solide et peut être ouverte à une seule main, du moment que l’ordinateur est dans une position stable (posé à plat surtout), sans que l’appareil ne bouge.

Un petit mot sur les finitions de cet ordinateur qui sont très bonnes, on n’a rien à reprocher là-dessus. Même l’Alcantara est bien posé, mais l’on peut se demander si ses bordures survivront longtemps, au fur et à mesure des déplacements.

En parlant de ce revêtement, il a l’avantage d’être très doux au toucher et de ne pas prendre les traces de doigt (pour les traces de liquides qui tomberaient malencontreusement dessus, on peut là aussi se poser la question). Si l’hiver cela peut être confortable, il est possible que lors de périodes de canicules ce ne soit pas la solution la plus agréable.

Clavier et pavé tactile

Sur la frappe, rien à dire, elle est vraiment confortable, rapide et réactive. Le Surface Laptop 5 a un clavier équilibré, entre touches suffisamment grandes et espacées pour pouvoir taper du texte sans faire (trop) de fautes de frappe, d’autant plus que s’y habituer est assez rapide. La course de frappe permet d’aller très vite, d’autant plus que ça reste assez silencieux pour le souligner. Aussi, ce clavier est rétro-éclairé avec trois niveaux : pratique pour écrire dans le noir.

Quant au pavé tactile, lui aussi est agréable à utiliser, d’autant plus qu’il est grand. Cela le rend précis lorsqu’on veut utiliser les gestes sur Windows 11, surtout ceux qui nécessitent trois à quatre doigts.

Connectique

Ce qu’il faut reconnaître, c’est que Microsoft se fait chiche sur le nombre de ports sur le Surface Laptop 5. On trouve sur le côté gauche un port USB-C avec USB-4.0 et Thunderbolt 4, un port USB-A 3.1 et une prise casque 3,5 mm. On remarque que le Surface Laptop passe au Thunderbolt 4, que la version précédente n’avait pas. Aussi, les ports sont bien placés, à savoir tout au bout du châssis, du côté de l’écran.

De l’autre côté, Microsoft continue de forcer, comme c’est le cas depuis plusieurs années, avec son port Surface Connect. Il sert à la recharge et est magnétique : l’intérêt de ce système, c’est d’avoir un câble qui puisse se détacher si on se prend les pieds dedans.

Malheureusement, on aurait sans doute préféré un port USB-C supplémentaire, tant pour la recharge que pour y brancher des périphériques. Je vous recommande donc vivement de vous équiper d’un hub USB-C en complément, ce sera indispensable si vous souhaitez brancher cet ordinateur à un écran externe tout en le rechargeant.

La webcam

Cette webcam 720p n’est vraiment pas excellente : les couleurs ne sont pas très bonnes et il y a pas mal de grain, même dans de bonnes conditions lumineuses. Au moins, elle est utile pour les visioconférences, mais aussi pour Windows Hello, le déverrouillage par reconnaissance faciale de Windows qui est disponible sur cet ordinateur portable.

Écran

Le principal reproche à faire à l’écran de cet ordinateur, ce sont les bordures tout autour. Si l’on compare la machine au Dell XPS 13 de 2022, disponible à partir de 1 249 euros, les bordures n’ont rien à voir. Si le châssis du Surface Laptop est assez bon pour être réutilisé chaque année, on aurait aimé que Microsoft fasse des efforts sur ces bordures. D’autant plus que cela fait deux versions que nous reprochons justement des bordures trop imposantes.

Comme depuis plusieurs années déjà, le Surface Laptop a un format d’écran de 3:2, conçu pour la productivité. Avec une définition de 2 256 par 1 504 pixels, cette dalle a un rapport de contrat de 1300:1. Le constructeur assure qu’elle supporte les profils de couleur sRVB et Vif, avec une prise en charge de Dolby Vision IQ. À l’usage, l’écran se révèle très précis, avec des couleurs agréables et plutôt neutres a priori (il ne tire pas vers les couleurs chaudes ou froides).

Ce qui est à noter, c’est que la version Alcantara a un écran Gorilla Glass 3, quand la version en métal a droit à du Gorilla Glass 5. Sur le modèle 15 pouces en revanche, il n’y a que du Gorilla Glass 5. L’écran du Surface Laptop 5 est tactile, avec 10 points maximum. Une fonction tactile qui fonctionne très bien et qui permet de naviguer sur Internet en faisant défiler une page web ou de jouer à des jeux Android sur Windows 11 (enfin les quelques titres disponibles sur l’Amazon App Store).

Pour parler de la luminosité de l’écran, il faut savoir qu’on a un capteur de luminosité ambiante. Il se révèle assez bon dans toutes les situations et évite d’avoir à changer soi-même la luminosité. Cependant, un paramètre est activé par défaut dans Windows, qui permet d’améliorer « la batterie en optimisant le contenu affiché et la luminosité », qui fait parfois des siennes, il est plus confortable de tout simplement le désactiver. La luminosité maximale est convenable et permet d’utiliser l’ordinateur en pleine journée. Je n’ai pas eu de difficultés à lire ce qui est affiché en plein soleil, même sur cette dalle brillante.

C’est dommage que l’on n’ai pas droit à un taux de rafraîchissement de 90 Hz à ce prix-là, surtout lorsqu’on regarde les ordinateurs des autres gammes de Microsoft, comme le Surface Pro 9 qui a droit à 120 Hz pour un prix similaire.

L’écran du Surface Laptop 5 est passé sous notre sonde avec le logiciel Calman et on constate que la couverture de l’Adobe sRGB est complète avec 107%. Quant au DCI-P3, on obtient 72%.

Le dE2000 moyen est de 2,66, ce qui est bon signe puisqu’on ne voit pas la différence de couleurs entre ce qui est censé être affiché et ce qui est affiché. Pour autant, l’écran est légèrement mal calibré sur les couleurs criardes, puisque le dE2000 monte à 7,56 sur le rouge ou le vert. Sur les ultraportables comme celui-ci, on aurait pu s’attendre à mieux en terme de calibration. Le taux de contraste est de 1197:1, ce qui est plutôt bien (surtout pour du LCD), les noirs sont bons. Quand à la luminosité maximale, elle est de 350 cd/m², ce qui est suffisant pour la plupart des usages. La température de l’écran est de 6650 K, ce qui est un tout petit peu plus froid que ce qu’on cherche (6 500 K), donc c’est bien.

Un écran plutôt bien calibré dans l’ensemble, mais en 2022 on attend davantage sur des PC hauts de gamme : plus de couleurs, mieux calibré.

Logiciel

Le Surface Laptop 5 de Microsoft est livré avec Windows 11 édition Famille en version 22H2. On aurait pu s’attendre à ce que Microsoft n’installe pas au préalable des logiciels sur sa machine, mais on compte Disney+, Prime Video ou encore le logiciel de montage vidéo Clipchamp qui appartient à Microsoft. Mais tout de même, on a là l’expérience de base de Windows, sans logiciels constructeurs qui viennent nous déranger pour nous proposer des options ou pour régler certains paramètres.

Pour l’achat de cet ordinateur Surface, la marque « offre » une version d’essai de Microsoft 365 Famille de 30 jours ainsi qu’un essai du Xbox Game Pass Ultimate de 30 jours également.

Sur la connectivité, on a du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1. Ce PC est aussi équipé de la fonction Windows Hello, qui permet d’utiliser de la reconnaissance faciale pour déverrouiller sa session. La configuration du visage est rapide et fiable, l’ordinateur a pu me reconnaître avec et sans lunettes, que mes cheveux soient détachés ou non.

Performances

La version testée dispose d’un processeur Intel Core i7-1255U cadencé à 2,60 GHz, qu’on trouve aussi sur la version 15 pouces. Un autre processeur Intel de douzième génération est disponible sur la variante de 13,5 pouces, il s’agit du Core i5-1235U. Côté CPU, on a droit à la carte graphique Intel Iris Xe et de 8 ou 16 Go de RAM en LPDDR5x. La mouture de 15 pouces peut quant à elle monter à 32 Go de mémoire vive.

Si cet ordinateur portable n’est pas du tout conçu pour jouer à des jeux vidéo, on peut tout de même en faire tourner quelques-uns. Si je n’ai eu aucun mal à jouer à Rocket League ou à Counter Strike: Global Offensive avec les paramètres graphiques réglés en medium, Trackmania a légèrement plus de mal, mais en réduisant quelques paramètres, on peut avoir une expérience agréable. Dans les autres usages, à savoir bureautiques (suite Microsoft 365, navigation web avec plusieurs onglets et extensions de navigateur, visioconférence), je n’ai constaté aucun ralentissement, le Surface Laptop 5 reste véloce.

Quant à la chauffe, elle est présente, même pour de la productivité et du travail bureautique. C’est d’ailleurs peut-être là qu’on constate l’un des avantages du revêtement textile en Alcantara : il conduit moins la chaleur et ça peut être agréable. Le ventilateur a le bon goût de ne pas s’activer pour cela : je ne l’ai entendu qu’en jeu, ou alors dans de très rares fois en faisant du multi-tâche avec de la vidéo. Dans ces moments-là, il se fait tout de même entendre, assez pour que cela puisse être dérangeant.

Résultats des benchmarks

Pour mesurer les performances du Surface Laptop 5, nous avons réalisé des tests réalisés avec l’ordinateur branché et le mode d’alimentation configuré en « Meilleur niveau de performances ».

Nous avons obtenu un score de 5 216 sur PCMark 10, 5 950 et 1 555 sur Cinebench R23 CPU (respectivement en multicoeurs et en monocoeurs), et un score de 16 969 sur 3DMark Night Raid. Microsoft a tendance à privilégier l’autonomie aux performances, qui sont donc en deça des autres ultraportables.

Du côté des performances du SSD, elles sont suffisamment bonnes pour transférer des fichiers rapidement et réaliser plusieurs tâches bureautiques en même temps.

Audio

Pour assurer l’audio, le Surface Laptop 5 est équipé de haut-parleurs Omnisonic avec Dolby Atmos. J’ai été assez surpris par la qualité audio des haut-parleurs de l’ordinateur. Le son est vraiment clair précis. Les basses, souvent difficiles sur des machines peu épaisses, sont présentes et agréables, bien qu’elles manquent légèrement de profondeur.

Quelques mots sur les deux microphones de cette machine, dits « à longue portée ». Durant mes quelques visioconférences, mes interlocuteurs n’ont pas du tout été dérangés par la qualité des microphones intégrés.

Autonomie

Microsoft annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie « en utilisation normale ». Dans les faits, on n’atteint jamais cette endurance. Pour une utilisation principalement bureautique, à savoir de la prise de notes, de la navigation Internet et l’utilisation de logiciels assez légers, on tient une petite dizaine d’heures avec une luminosité correcte. C’est dommage parce que pour un prix similaire, on peut avoir MacBook Air M1, qui va pouvoir tenir beaucoup plus longtemps pour des usages similaires. Microsoft n’est apparemment pas encore au niveau de rivaliser avec Apple sur ce point.

Le chargeur fourni permet de recharger la batterie de l’appareil à une puissance maximale de 60 W. D’ailleurs, il dispose d’un port USB-A de 5 W pour charger son smartphone ou un autre appareil en même temps. On peut supposer que Microsoft l’ait placé ici pour libérer l’autre port USB-A de son Surface Laptop 5.

Sur la recharge, comptez une heure et demie pour passer de 6% à 99%. Si ce n’est pas ce qui se fait de plus rapide, c’est suffisant pour récupérer plusieurs dizaines de minutes d’autonomie en un quart d’heure.

Prix et disponibilité

Le Surface Laptop 5 dans notre configuration de test est disponible au prix conseillé de 1 949 euros. Les modèles 13 pouces débutent à 1 179 euros, dans une version avec un Intel Core i5 de 12ème génération, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. La machine a une garantie légale de conformité de deux ans et une garantie commerciale matérielle d’un an.



