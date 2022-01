Intel Alder Lake : trois nouvelles familles de CPU 12e génération d’Intel Core pour PC portables

Comme attendu, Alder Lake succède à Tiger Lake sur divers segments. Plus concrètement, ce sont les processeurs qui vont équiper les nouveaux ordinateurs portables de 2022, des ultrabooks aux PC de gamers. Il s'agit de la 12e génération Intel Core.

Pour le CES 2022, Intel annonce le lancement d’une toute une nouvelle gamme de processeurs Alder Lake-H hautes performances avec jusqu’à 14 cœurs, ainsi que la série U avec une enveloppe thermique contenue. Il y a également une nouvelle gamme, les processeurs P, qui se situe entre les H et les U. Ces processeurs ont pour objectif d’équiper les segments de PC portables fins et légers orientés gaming.

Trois familles de processeurs

Au total, il y a 8 processeurs hautes-performances, l’Intel Alder Lake-H, ainsi que 5 processeurs orientés efficacité, l’Intel Alder Lake-U. Ce qui différencie ces deux familles de processeurs, ce sont leurs fiches techniques : nombre de processeurs, fréquences d’horloge et enveloppe thermique (TDP). Dans tous les cas, ils adoptent tous une conception hybride avec des cœurs hautes performances associés à des cœurs haute efficacité.

Le processeur mobile le plus puissant est le Intel Core i9-12900HK, avec 14 cœurs hautes performances (20 threads) et 6 cœurs haute efficacité, la fréquence d’horloge monte jusqu’à 5 GHz tandis que la consommation peut aller jusqu’à 115 Watts. D’ailleurs, les références Core i9 et Core i7 ont toutes une puissance turbo maximale de 115 W.

Ce n’est pas uniquement qu’une histoire de cœurs, ces CPU offrent la compatibilité avec le Wi-Fi 6E ou la mémoire RAM DDR5, une norme autorisée en France, mais aussi le Thunderbolt 4. Ce sont des CPU censés affronter l’Apple M1 Max / Pro, que l’on peut associer avec des cartes graphiques dédiés Nvidia GeForce RTX 3070 Ti et 3080 Ti.

La 12e génération de Core comprend également une gamme U avec un TDP par défaut de 15 W, mais avec une capacité de boost jusqu’à 55 W. Ce sont des processeurs conçus pour des ordinateurs portables plus fins et plus légers, dans le style ultrabook. Ils vont évidemment équiper les Dell XPS, mais aussi de nombreux produits phares chez Lenovo ou encore Asus.

Notez qu’il y a une aussi une nouvelle gamme Alder Lake-P, aux côtés des gammes H et U. Toutes les caractéristiques techniques sont à mi-chemin, des performances en passant par la consommation. Ces CPUs vont équiper des machines orientées gaming, mais avec un design bien plus compact.

Intel profite de l’événement pour présenter 20 nouveaux appareils équipés de la série H d’Intel Core de 12e génération. Mais au total, plus de 100 machines devraient être lancées avec ses partenaires comme Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI et Razer.

La plateforme Intel Evo(lue)

Enfin, Intel a également évoqué la troisième génération de sa plateforme Evo. Il s’agit en quelque sorte de l’aboutissement de la certification Athena — qui fait écho à la certification « ultrabook » datant de quelques années. Concrètement, c’est un cahier des charges à respecter pour les fabricants : du Wi-Fi 6E, une caméra Full HD ou plus, la charge rapide, le Thunderbolt 4… il y a aussi des histoires d’épaisseur, de qualité d’écran, d’autonomie et de performances.

D’ailleurs, la gamme Alder Lake-H pourra également obtenir le label Evo, c’est une nouveauté 2022. Enfin, Intel utilisera sa plateforme Evo pour les PC portables pliants, dont on attend beaucoup d’annonces en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.