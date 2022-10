Windows 11 donne désormais accès à 50 000 applications Android

Avec la dernière mise à jour Windows 11, l'AppStore est disponible en France et le sous-système Windows pour Android sort de sa version bêta.

On aurait dû en profiter avec Windows 11 2022, finalement, c’est Windows 11 2022 Moment 1 qui amène cette nouveauté.

Vous allez pouvoir accéder à 50 000 applications (dont Frandroid, par ici) et jeux Android disponibles sur l’Amazon AppStore intégré au Windows Store.

Il s’agit donc d’applications développées sans les services Google Play. Le géant américain n’a pas signé avec Microsoft pour proposer un support complet du Google Play Store dans le Microsoft Store de Windows 11. Microsoft se retrouve en quelque sorte dans la même situation que Huawei, privé des services Google, mais toujours en mesure de proposer des applications Android au sens large.

Windows subsystem for android is available today out of preview 😎 We would love to get your developer feedback on where we can improve https://t.co/aREOD7a6HT for general user feedback keep using the feedback hub.

— Andrew Clinick (@andrewclinick) October 19, 2022