Google Play Games arrive en beta sur Windows, mais pas encore en France

Google a lancé les premières phases de test pour l'arrivée de Google Play Games sur Windows. Pour le moment l'accès se fait depuis l'Asie, mais d'autres régions arrivent bientôt.

C’est l’une des annonces choc de Google à la fin de l’année 2021 : le Google Play Games, les jeux Android en somme, arrive sur PC avec Windows. Le géant n’a certainement pas envie de laisser à Amazon l’exclusivité des applications et jeux Android sur Windows 11. Surtout que les jeux mobiles représentent un marché très juteux pour Apple et Google, il faut donc garder les joueurs dans l’écosystème « Google Play ».

Quelques semaines après l’annonce, Google présente la version beta de ce nouveau service.

Google propose en effet de s’inscrire à la beta de Google Play Games pour commencer à découvrir les premiers jeux pour Windows. Attention toutefois, cette beta n’est disponible que dans quelques pays comme la Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan.

Sur Twitter, le patron d’Android, Hiroshi Lockheimer, a déjà promis que d’autres régions seront concernées à l’avenir. Il faut donc prendre son mal en patience pour la France.

Windows fans: Beta of Google Play Games on your PC in Hong Kong, South Korea, and Taiwan. (Everyone else, please stay tuned. Don't worry, we haven't forgotten about you.)

I'm very excited about this one! https://t.co/RQ7ZOeY1ve

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) January 20, 2022