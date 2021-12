Google annonce l’arrivée des jeux Android sur Windows en 2022

C'était attendu, c'est officiel. Google va lancer une application Google Play Games sur Windows qui apportera les jeux Android sur PC. Une annonce qui intervient quelques mois après l'annonce du partenariat entre Microsoft et Amazon pour apporter les jeux et apps Android sur Windows 11.

Android et Windows, même combat ? Alors que Microsoft a officiellement apporté le support des applications Android dans Windows 11, Google a également prévu d’avancer ses pions dans l’écosystème Windows.

En plus des appareils Android et des Chromebook, Google Play Games sera disponible sur Windows. C’est ce que Greg Hartrell, directeur chez Google, vient d’annoncer. L’objectif est de pouvoir passer d’un smartphone à une tablette ou un PC de façon transparente, Google va donc porter le Google Play Games dans Windows et y apporter son écosystème de jeux.

Une application native pour Windows 10 et Windows 11

On ne sait pas encore comment Google compte émuler les jeux Android sur Windows. Seront-ils exécutés localement grâce à une machine virtuelle ? Grâce à la couche de compatibilité de Microsoft ? Grâce à du cloud computing ? Google a cependant précisé qu’il s’agira d’une application native Windows qui sera compatible avec Windows 10 et Windows 11.

Ce n’est pas une surprise… Des détails sur les plans de Google pour les applications Android sur Windows sont apparus pour la première fois dans un document lors du procès d’Epic contre Apple plus tôt cette année. Daté d’octobre 2020, le document de 70 pages décrivait un effort ambitieux pour obtenir des jeux Android sur Mac et PC Windows.

