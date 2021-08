Windows 11 : pas d’applications Android sur PC à attendre avant 2022

Alors que Microsoft a annoncé la disponibilité de Windows 11 à compter du 5 octobre, le déploiement se fera sans les applications Android. La prise en charge sur PC ne se fera pas avant l'année suivante.

C’était l’une des annonces surprise de la présentation de Windows 11 : la prise en charge d’applications Android sur PC. Un point fort pour le nouveau système de Microsoft qui proposait ainsi d’installer et d’exécuter des apps Android téléchargées depuis le Microsoft Store, en partenariat avec Amazon AppStore.

Mauvaise nouvelle si vous vous attendiez à pouvoir en profiter dès le 5 octobre, la date de lancement officiel de Windows 11 dévoilée ce mardi par Microsoft : il faudra encore patienter avant de profiter de cette fonction.

Une collaboration avec Intel et Amazon qui se poursuit

Microsoft a d’ores et déjà précisé que Windows 11 débuterait sans la prise en charge des applications Android. Il ne faudra pas les espérer avant 2022 au plus tôt, reste à savoir lors de quelle mise à jour majeure.

La firme de Redmond a indiqué que la collaboration avec Intel et Amazon allait continuer pour offrir la compatibilité et la prise en charge des applications Android sous Windows. Le premier travaille à s’assurer que les apps fonctionneront sur des plateformes x86. Le second va héberger les applications sur son Store. C’est un nouveau sous-système Windows qui alimentera les applications.

Microsoft a confirmé que la fonction arriverait tout d’abord pour les membres Insiders dans les prochains mois.