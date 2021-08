Windows 11 sort le 5 octobre 2021 : Microsoft détaille le lancement

Microsoft a annoncé la date de sortie de Windows 11. La mise à jour sera proposée à partir du 5 octobre 2021.

Microsoft est désormais suffisamment confiante pour dévoiler avec précision la date de sortie de Windows 11. Le nouveau système d’exploitation sera commercialisé à partir du 5 octobre 2021, soit dans un mois environ au moment où cet article est publié.

Une mise à jour gratuite, un déploiement long

Comme prévu, Windows 11 sera proposé comme une mise à jour gratuite de Windows 10. Il sera possible de l’installer à partir du 5 octobre, mais il s’agit là du début du déploiement de la mise à jour. Microsoft prévoit en effet un déploiement qui s’étaler jusqu’à la mi-2022, le temps de s’assurer de la « qualité » proposée.

Afin d’offrir une expérience optimale aux utilisateurs, la mise à jour gratuite de Windows 11 s’effectuera progressivement à partir du 5 octobre avec pour objectif que l’ensemble des PC éligibles disposent de la mise à jour gratuite d’ici à la mi-2022.

Comme les précédentes mises à jour majeures de Windows 10, Microsoft va en fait s’assurer que tous les pilotes de votre PC proposent bien une version Windows 11 et qu’aucun logiciel ne risque de devenir inopérant après la mise à jour. Microsoft va ainsi faire appel à ses données de télémétrie pour contrôler le déploiement. Avec certaines mises à jour de Windows 10, le déploiement avait pu prendre près d’un an sur certaines machines. Espérons qu’il sera ici plus rapide.

Une installation à la carte pour les plus téméraires

C’est surtout au niveau de la configuration recommandée par Microsoft pour Windows 11 que cela risque de bloquer. En invoquant des raisons de sécurité et de fiabilité, la firme impose des conditions assez strictes pour installer Windows 11 et bénéficier d’une garantie de recevoir des mises à jour de sécurité.

Les plus téméraires pourront tout de même installer Windows 11 dès qu’il le souhaite grâce au téléchargement de l’ISO, directement depuis le site de Microsoft. Le système d’exploitation est également d’ores et déjà disponible en test dans le programme Windows Insider pour le canal Dev et le canal Beta.