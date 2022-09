Windows 11 2022 est disponible : les nouveautés de cette grande mise à jour

Après des tests dans le programme Windows Insider, Microsoft lance le déploiement de la mise à jour majeure de Windows 11, sobrement intitulée Windows 11 2022.

On savait que Microsoft préparait une mise à jour importante sous le nom Windows 11 22H2. Finalement, la firme a opté pour un nom plus sobre et simple à retenir : Windows 11 2022. Cette nouvelle version est téléchargeable dès maintenant gratuitement et apporte son lot de nouveautés pour Windows 11.

Les nouveautés de Windows 11 2022

Pour présenter sa nouvelle version de Windows, Microsoft met l’accent sur une amélioration des performances et surtout sur une meilleure sécurité apportée notamment par Smart App control, qui doit permettre de mieux vérifier l’authenticité des applications que l’on installe sur son PC.

Mais les nouveautés que retiendront plutôt la plupart des utilisateurs concernent les changements d’interface. Comme le menu Démarrer de Windows 11 davantage personnalisable avec des dossiers et de nouvelles dispositions dans les paramètres.

Cette mise à jour modifie beaucoup de petits éléments d’interface de Windows 11 pour continuer l’effort de modernisation entrepris par Microsoft avec le lancement du système en 2021. C’est un nouveau lot de paramètres du panneau de configuration qui fait sa migration vers l’application Paramètres, de nouvelles icônes ou encore de nouvelles options pour les écrans tactiles.

L’excellente gestion des fenêtres de Windows 11 s’améliore avec de nouvelles options de dispositions. Un menu apparait désormais en haut de l’écran pour permettre de définir quel espace occuper pour la fenêtre sélectionnée. Des éléments d’ergonomie très pratiques au quotidien.

Microsoft a aussi travaillé la cohérence de son écosystème. La barre de jeu a changé d’interface lorsque vous l’utilisez avec une manette pour être plus simple à utiliser. Les joueurs auront aussi droit à des changements du côté de DirectX. Windows 11 2022 permet notamment aux jeux en mode fenêtré de bénéficier de l’auto HDR, du Variable Refresh Rate (VRR) et d’une latence système très réduite.

Microsoft fait enfin un passage sur les options d’IA et d’accessibilité de son système d’exploitation pour le rendre plus facile à utiliser. Citons la possibilité de flouter automatiquement l’arrière-plan de sa caméra ou décaler son regard pour apparaitre plus naturel.

Une autre mise à jour en octobre

Comme certaines rumeurs l’évoquaient, Microsoft va aussi proposer des mises à jour plus légères dans les mois à venir pour terminer le développement de Windows 11 2022. Une mise à jour est déjà prévue pour le mois d’octobre.

Elle va notamment modifier l’interface de l’explorateur de fichiers pour mieux présenter les favoris et l’intégration avec OneDrive, mais aussi ajouter la gestion des onglets à l’explorateur. L’application Photos va également recevoir une mise à jour importante au mois d’octobre ainsi que quelques améliorations pour la barre des tâches ou le presse-papier.

Une mise à jour à télécharger et installer dès maintenant

Windows 11 2022 devient dès maintenant la dernière version en date du système. C’est elle désormais qui s’installera en mise à jour depuis Windows 10 sur une machine compatible. Pour les machines déjà sous Windows 11, la mise à jour est à télécharger dans Windows Update.

Nous avons interrogé Microsoft concernant les machines non supportées ayant pu installer Windows 11 pour savoir si elles pourront bénéficier de Windows 11 2022. La firme n’a pas encore répondu à nos questions.

