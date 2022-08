Windows 11 version 22H2 : nouveautés, date de sortie et compatibilité – Tout savoir sur la mise à jour

Pour le premier anniversaire de Windows 11, Microsoft prépare une mise à jour majeure de son système. Voici les nouveautés attendues pour Windows 11 version 22H2 et ce qu'il faut savoir.

Après le lancement de Windows 11 en octobre 2021, Microsoft prépare une mise à jour importante pour le système d’exploitation. Téléchargeable gratuitement, elle promet de continuer de la modernisation du système d’exploitation.

Les nouveautés de Windows 11 22H2

Voici un résumé des nouveautés à retenir de la mise à jour majeure.

Les onglets dans l’explorateur de fichiers

Une meilleure intégration de OneDrive

Les dossiers dans le menu Démarrer

Menu Démarrer davantage personnalisable

Le retour du glisser-déposer dans la barre des tâches

Partage de fenêtre avec Microsoft Teams

Nouvel indicateur de volume

Améliorations pour les écrans tactiles

Modernisation de l’interface

Nouveau gestionnaire des tâches

Dans le détail, la mise à jour Windows 11 22H2 ne devrait pas radicalement changer votre utilisation du système de Microsoft. Il s’agit plutôt de continuer le travail de modernisation de Windows qui avait pris un coup d’accélérateur au passage à Windows 11.

Une interface plus moderne

Le gestionnaire des tâches qui avait timidement évolué depuis Windows 8 va gagner une nouvelle interface. D’autres éléments datés comme l’indicateur du volume ont été revus pour apporter un visuel plus cohérent.

Le nouveau gestionnaire des tâches // Source : Frandroid Le nouveau gestionnaire des tâches // Source : Frandroid

Dans le menu Démarrer, Microsoft propose plusieurs modifications importantes. On peut noter l’arrivée des dossiers pour organiser plus facilement les raccourcis et la possibilité de changer la taille de la zone dédiée aux applications épinglées.

Les dossiers arrivent dans le menu Démarrer // Source : Frandroid Les nouvelles options du menu Démarrer // Source : Frandroid

L’organisation des fenêtres devient plus simple avec à la fois de nouveau raccourcis tactiles pour les utilisateurs de tablettes ou de PC hybrides, mais aussi à la souris avec une aide en haut de l’écran. Cette dernière est une nouvelle façon d’utiliser Windows Snap et organiser ses fenêtres sur des portions de l’écran.

La barre des tâches récupère le glisser-déposer de fichiers entre les applications qui avait disparu avec Windows 11. Elle intègre aussi quelques changements comme la possibilité de cliquer sur le micro à côté de l’heure pour couper immédiatement sa voix. Les icônes comme la batterie ou les menus langues et Bluetooth ont également été revus.

Les paramètres de Windows 11 font également le plein de nouveauté avec la possibilité de régler l’image du jour Bing comme fond d’écran, ou une nouvelle section dédiée à ses abonnements Microsoft.

Le réglage du volume a une nouvelle apparence // Source : Frandroid Les paramètres ont une page pour le compte Microsoft // Source : Frandroid

Le menu Alt+Tab ne prend désormais plus tout l’écran, et présente les applications par groupe si elles étaient affichées ensemble à l’écran.

Les applications

La star de cette mise à jour est sans aucun doute l’explorateur de fichiers. Il gagne la possibilité d’utiliser des onglets à l’image d’un navigateur web.

L’interface de l’explorateur évolue aussi pour mieux intégrer Microsoft OneDrive. Il est possible de partager des fichiers plus facilement via OneDrive. La fenêtre de partage intègre les PC sur le réseau local, et plus seulement ceux disponibles en Bluetooth.

La petite application Clipchamp qui permet de monter gratuitement et facilement des vidéos est désormais nativement incluse avec Windows 11.

Microsoft Teams devrait aussi gagner la possibilité de partager facilement une fenêtre du système grâce à une intégration poussée. Un clic droit depuis la barre des tâches et il suffit de cliquer sur « partager ».

Windows devient plus intelligent

Avec Windows 11, Microsoft a mis l’accent pour rendre le système plus pratique pour les utilisateurs.

Le nouveau mode Ne Pas Déranger est plus facile à paramétrer et permet en quelques clics de couper les notifications. Vous pourrez notamment créer des périodes de temps de concentration.

Dans le volet sécurité, Microsoft ajoute un contrôle intelligent des applications qui permet de détecter et bloquer les applications non fiables ou potentiellement dangereuses.

Windows 11 intègre une nouvelle fonction d’accessibilité : les sous-titres en direct. Avec l’IA, Microsoft interprète à la volée les propos de n’importe quelle source audio sur votre ordinateur pour vous afficher les dialogues en texte. Évidemment, Microsoft ne gère que l’anglais (États-Unis) pour le moment.

Vous connaissez sans doute les fonctions d’ajout de flou en arrière-plan dans les applications de vidéoconférence. Microsoft intègre ces fonctions-là nativement dans Windows 11 pour les développeurs au travers de l’IA. Les utilisateurs pourront aussi profiter de la suppression active du bruit de fond et d’une correction automatique du regard pour donner une conversation plus naturelle.

Quelle est la date de sortie de Windows 11 22H2 ?

La première mise à jour majeure pour Windows 11 est prévue pour la fin de l’année 2022. On peut s’attendre à un déploiement de Windows 11 22H2 à partir du mois de septembre, ou plus probablement en octobre.

Windows 11 22H2 est-il compatible avec mon PC ?

Si votre PC est compatible avec Windows 11, vous devriez pouvoir installer la mise à jour 22H2 sans aucun problème.

Une procédure existe pour s’en assurer.

Ouvrir l’éditeur de registre Windows 11

Se rendre à l’adresse HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\TargetVersionUpgradeExperienceIndicators

Ouvrir l’entrée NI22H2

Lire la valeur « RedReason«

Si elle indique NONE, votre PC est compatible avec la mise à jour et Microsoft ne bloquera pas son installation

À l’inverse, si la valeur indique autre chose, cela devrait vous aiguiller sur les raisons de l’incompatibilité avec votre machine. Il peut s’agir d’un manque de place sur le stockage ou d’un problème de configuration de la puce TPM, par exemple.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.