Microsoft va permettre de gérer vos abonnements directement dans Windows 11

La dernière build en version preview de Windows 11 vous permet d'accéder à une fenêtre de comptes permettant de retrouver tous vos abonnements et informations liées à votre compte Microsoft.

Comme Google, Amazon, Apple ou Facebook, Microsoft vous permet de vous connecter à votre propre compte. Un moyen de gérer aussi bien votre boîte mail Outlook que votre abonnement Office 365, votre souscription au Xbox Game Pass ou la gestion de vos différents appareils.

Pour accéder à ces paramètres cependant, il fallait jusqu’à présent se rendre directement sur le site de Microsoft depuis son navigateur. Windows 11 propose bien une page résumant « Vos informations », mais elles se limitent à votre photo de profil et votre adresse mail et les différentes sessions enregistrées sur votre ordinateur.

Afin de simplifier un peu la démarche, Microsoft semble désormais accorder l’accès aux informations principales de votre compte directement au sein de Windows 11. Microsoft a en effet mis en avant une nouveauté de la nouvelle build 25126 en version preview de Windows 11. Celle-ci vous permet, au sein même des paramètres du système d’exploitation, d’accéder à plusieurs données liées à votre compte Microsoft.

En vous rendant dans les paramètres, puis dans « Compte », vous pouvez ainsi découvrir une nouvelle fenêtre regroupant votre adresse mail, votre photo de profil, mais aussi les détails de votre abonnement — ou de votre achat — Office ou Office 365. Ce nouvel écran affiche également les points du programme Microsoft Rewards ainsi que l’état de votre sauvegarde sur OneDrive.

Bien évidemment, on va également retrouver des fonctions déjà intégrées aux paramètres sur Windows 10 et Windows 11 comme la gestion de la connexion par Windows Hello ou par mot de passe ainsi que l’ajout de contacts, d’événements ou de compte email.

Une mise à jour encore réservé au programme Windows Insider

« Cette mise à jour vous permettra de voir tous les produits Microsoft Office 365 liés à votre compte et vous pourrez voir les détails de ces produits ou installer Office en cliquant sur le bouton « voir les détails » », précise Microsoft dans un billet de blog.

En plus de cette nouvelle fenêtre, cette nouvelle build corrige quelques erreurs, bugs et typographies. Comme toujours, pour profiter de cette mise à jour de Windows 11, il faut être inscrit au programme Windows Insider de Microsoft. La mise à jour devrait cependant être proposée à tous les utilisateurs dans les prochains mois.

