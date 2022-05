Windows 11 a enfin une application simple et gratuite pour monter des vidéos

Windows 11 intègre désormais une application pour faire du montage vidéo. Elle est simple, pratique et surtout gratuite à utiliser.

Quand il s’agit des applications installées par défaut sur un système d’exploitation, Windows est loin d’être aussi bien pourvu que macOS. Avec le lancement de Windows 11, Microsoft a retravaillé la plupart de ses applications, mais il y a un besoin qui n’était plus rempli depuis longtemps par le système : le montage de vidéos. À l’ère des memes et des réseaux sociaux, le montage vidéo est devenu quelque chose de particulièrement utile.

Qu’il s’agisse de modifier un clip Twitch, monter la capture d’une partie de jeu vidéo, créer un contenu pour un réseau social ou plus simplement créer un GIF d’un moment rigolo d’une vidéo, un outil de création de vidéo est pratique. Clipchamp propose de répondre gratuitement à tous ces usages.

Un parcours fléché pour bien débuter

Il est difficile de trouver la perle rare sous Windows. Les meilleurs outils de montage vidéo sont souvent payants, comme Adobe Premiere, ou très complexes à prendre en main, comme DaVinci Resolve. L’application Clipchamp se veut être une réponse moderne à ce besoin. C’est une application rachetée par Microsoft qui auparavant proposait un modèle économique très cher pour l’utilisateur amateur. Ce n’est désormais plus le cas avec une révision de la part de Microsoft.

Dès la page d’accueil, Clipchamp propose de nombreuses options pour guider l’utilisateur entre différents types de formats à réaliser : un clip pour Instagram ou YouTube, un diaporama, ou plus simplement la création d’une vidéo à partir de zéro. Il est également possible d’enregistrer directement depuis une caméra ou l’écran de son PC. Dans ce dernier cas, on peut même enregistrer spécifiquement une fenêtre du PC, pratique pour réaliser des guides ou montrer l’avancement d’un projet.

Montage simple et pratique

Une fois dans la partie montage vidéo, l’interface est plutôt épurée, on s’y retrouve assez facilement. Un simple glisser-déposer permet d’ajouter du contenu vidéo, audio ou de simples images à notre projet. Clipchamp permet aussi de les importer directement depuis le téléphone ou des services de stockage en cloud : Google Photos, OneDrive, Google Drive, etc.

On peut très facilement modifier l’aspect d’une vidéo, changer la durée, couper dans le cadre ou encore ajouter du texte ou de l’audio.

Clipchamp propose en outre du contenu libre de droits à utiliser. On a par exemple des fonds animés, ou encore des musiques libres à utiliser comme nappe sonore. L’outil intègre même la plateforme Giphy pour ajouter simplement des images animées ou des stickers en transparence sur la vidéo.

À la fin du montage, il ne reste plus qu’à faire un export en 480p, 720p ou en 1080p selon que l’on souhaite conserver la vidéo ou plutôt la diffuser rapidement sur les réseaux sociaux.

Quelles sont les options payantes ?

Comme nous le disions en introduction, Clipchamp était autrefois une application indépendante avec des options payantes particulièrement chères. Sous l’égide de Microsoft, c’est encore le cas au moment où cet article est rédigé. Heureusement, la version gratuite est désormais assez complète pour être utilisable par les particuliers.

En payant un abonnement de 9 dollars à 39 dollars par mois, Clipchamp vous propose un stockage dans le cloud de vos fichiers et une plus large bibliothèque de contenu libre de droits. Il est aussi possible pour les professionnels de créer une identité visuelle pour leur marque et ainsi plus facilement l’utiliser sur toutes leurs vidéos. On pense par exemple au logo d’une chaîne YouTube. On espère tout de même que Microsoft pourra davantage intégrer Clipchamp à l’ensemble de ses services.

Les fonctions de l’application seraient très intéressantes à porter sur Xbox pour proposer un montage rapide des meilleures séquences de jeu. Une intégration à l’abonnement Microsoft 365 pourrait aussi permettre de débloquer des fonctions supplémentaires.

En attendant, l’offre gratuite de Clipchamp permet de remplir les besoins du grand public. Un outil que l’on recommande chaudement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.