Le logiciel de la semaine : je suis un pro… de la capture d’écran (oui oui vous avez bien lu)

ShareX est un excellent logiciel pour affiner ses paramètres de capture d'écran sur PC. Même si c'est une usine à gaz en termes d'interface, ce service est vraiment très pratique.

Sur Windows 10, la capture d’écran est un procédé extrêmement simple grâce à des raccourcis système bien pensés. En outre, sur nos navigateurs, des extensions existent pour nous faciliter encore plus la tâche (personnellement j’utilise Nimbus Screenshot sur Chrome). Cependant, mon meilleur allié dans ce domaine est un logiciel gratuit et open source qui s’appelle Share X.

Eh oui, il faut savoir que je fais énormément de captures d’écran. Cela intervient dans le cadre de mon travail évidemment quand il faut illustrer un article avec des images issues d’une vidéo importante par exemple. Dans ma vie personnelle aussi, j’y ai souvent recours (pour enregistrer une confirmation de paiement que j’ai peur de ne pas recevoir par mail ou pour immortaliser une conversation rigolote).

Dans cette optique, ShareX se montre très pratique puisque le service offre la possibilité de définir soi-même les raccourcis que l’on juge être les plus pertinents pour diverses tâches qui vont de la capture d’une région de l’écran à la capture de la dernière région enregistrée (pratique pour faire des screenshots d’une vidéo en direct) en passant par l’enregistrement d’écran.

La sélection de la zone à capturer est d’ailleurs intelligente puisque le cadre que vous délimitez sait reconnaître les lignes de l’interface et s’y adapte donc automatiquement. C’est efficace notamment sur un navigateur pour ne garder que la page web et pas l’interface autour. Évidemment, vous restez maître de vos actions et n’êtes pas obligé de suivre les suggestions de ShareX.

Une usine à gaz

ShareX se montre aussi bien pratique pour ce qui suit la capture d’écran. En effet, vous pouvez indiquer au logiciel d’enregistrer la capture dans le presse-papier afin de pouvoir la coller quelque part très rapidement. Il est également de paramétrer le dossier de destination, le format du nom des images (en indiquant par exemple la date et heure de la création de l’image) ou encore la mise en ligne du fichier.

Enfin, il faut préciser que ShareX est une usine à gaz. Chaque rubrique en cache d’autres au point où il faut vraiment se perdre longuement dans l’interface avant de commencer à la maîtriser un petit peu. Cela peut être assez fastidieux, mais il faut bien cela pour passer pro dans le domaine !