Nous avons sélectionné pour vous les meilleures extensions à télécharger pour Google Chrome, et les navigateurs basés sur Chromium comme Microsoft Edge, Brave, Opera ou Vivaldi. Des extensions indispensables qui aident au quotidien.

En devenant le navigateur le plus populaire au monde, Google Chrome est aussi devenu l’un des navigateurs avec le plus grand choix d’extension, à télécharger dans le Chrome Web Store. Plusieurs navigateurs comme Microsoft Edge, Opera, Brave ou Vivaldi sont compatibles avec ces extensions. Voici nos préférées que nous vous pouvons vous recommander chaudement.

Iridium

Iridium permet de pousser beaucoup plus les fonctions et options proposées par défaut sur YouTube. Avec cette extension, vous pourrez gérer une liste noire de chaînes YouTube, jouer les vidéos dans des fenêtres séparées, changer l’onglet par défaut sur les chaînes, ou encore de paramétrer plus finement la lecture des vidéos.

C’est une extension indispensable si vous êtes un habitué de YouTube. Attention, nous vous conseillons d’activer la lecture automatique des vidéos dans les paramètres de l’extension. Au moment où ces lignes sont écrites, un bug empêche la lecture des vidéos si cette option est désactivée, ce qui est le cas par défaut.

Picture-in-Picture

Comme son nom l’indique, Picture-in-Picture permet d’afficher n’importe quelle vidéo au premier plan sur votre appareil, peu importe le site source. Cette extension très pratique permet donc de continuer à suivre un épisode d’une série Netflix, par exemple, dans un coin de l’écran tout en changeant d’onglet, voire même en passant à un autre logiciel ou un jeu. Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Plex : les services populaires sont tous de la partie.

AHA Music

Vous êtes en train de regarder une vidéo, une bande-annonce par exemple, et vous n’arrivez pas à mettre le doigt sur la musique utilisée ? AHA Music est là pour vous aider ! Un peu comme la célèbre application Shazam, AHA Music permet d’identifier en un clic les chansons jouées dans votre navigateur.

Papier et Pocket

Une idée rapide à prendre en note ? Papier prend la place de votre page nouvel onglet et propose de prendre des notes dans la plus simple des formes. Vous ne trouverez aucune distraction sur cette page, simplement la possibilité d’écrire ce que vous devez noter rapidement et le retrouver plus tard : le navigateur s’occupe de sauvegarder tout ça !

Dans le même ordre d’idée, Pocket est une extension doublée d’une application mobile qui permet de sauvegarder rapidement des liens vers des pages web, permettant de les mettre de côté pour une lecture ultérieure. Pratique quand on vous envoie un lien intéressant, mais que vous n’avez pas le temps de consulter sur le moment.

OneTab et Sexy Undo Close Tab

Que ce soit sur Chrome ou d’autres navigateurs, l’ouverture de nouveaux onglets devient rapidement une habitude, jusqu’au moment où l’on se retrouve avec des dizaines d’onglets ouverts sur plusieurs fenêtres différentes. Nous avons quelques extensions à vous conseiller qui vous permettent de mieux gérer les onglets.

Il y a déjà l’extension OneTab qui va tout simplement transformer tous les onglets ouverts dans la fenêtre en une liste. Un moyen pratique de repartir de zéro, en soulageant au passage la mémoire vive, tout en conservant la liste des onglets pour les ouvrir à nouveau ultérieurement.

Vous avez fermé un peu trop rapidement une série d’onglets et vous voulez revenir en arrière ? Sexy Undo Close Tab ajoute une liste pratique des derniers onglets fermés, en y ajoutant un moteur de recherche pour retrouver rapidement l’onglet que l’on avait en tête.

Better History et Session Buddy

La gestion de l’historique par Google Chrome et la plupart des navigateurs est pour le moins simpliste. L’extension Better History propose de corriger ça avec un historique ordonné précisément, à la seconde près, et avec un calendrier permettant de remonter précisément en arrière dans ses visites. L’extension permet aussi d’accéder rapidement à son historique récent, directement depuis la barre d’extension du navigateur.

Session Buddy gère à la fois l’historique de votre navigation et vos sessions de navigations. L’extension permet de sauvegarder une série d’onglets pour les ouvrir plus tard, de retrouver ses onglets en cas de plantage, ou encore de mieux les organiser par catégorie ou par sujet.

TinEye

Connaissez-vous le moteur de recherche par image de Google ? TinEye reprend un peu cette idée. Cette extension permet en un clic de retrouver où une image a été utilisée sur le web. C’est particulièrement pratique pour se protéger des fausses informations en remontant directement à la source d’une image.

Bitwarden

Bitwarden est notre gestionnaire de mots de passe préféré chez FrAndroid, notamment parce qu’il est libre et open source. Ce gestionnaire propose évidemment une extension pour les navigateurs, et notamment Google Chrome. Elle permet de remplir automatiquement les champs d’identifiant et mots de passe sur les sites, mais aussi de générer des mots de passe pour les nouveaux comptes.

On apprécie aussi la possibilité de sauvegarder des informations pour les formulaires en ligne, comme le numéro de son passeport, ou de remplir automatiquement les champs de paiement avec une carte bancaire enregistrée.

Pushbullet

Le navigateur est aujourd’hui l’application la plus utilisée sur un appareil. Si bien que le logiciel prend parfois les aspects d’un système d’exploitation complet. C’est un peu plus le cas après avoir installé Pushbullet, une extension qui permet de synchroniser le navigateur avec son smartphone. On y retrouve les SMS, les notifications, et la possibilité de copier-coller depuis et vers le smartphone.

uBlock Origin

La publicité sur le web n’est pas toujours une mauvaise chose. C’est elle qui permet par exemple à FrAndroid d’être un site totalement gratuit, tout en permettant de rémunérer l’ensemble des personnes qui l’animent (salariés, pigistes, partenaires…). Un bloqueur de publicité est une extension particulièrement pratique pour améliorer sa navigation sur des sites qui abusent des publicités, tout en gardant en liste blanche les autres sites.

C’est pourquoi les bloqueurs de publicités sont les extensions les plus populaires sur navigateur. Il permet de retrouver un affichage plus simple et lisible, et de contrôler un peu mieux sa vie privée en bloquant certains traqueurs. En la matière, nous vous recommandons l’excellent uBlock Origin qui a le mérite d’être gratuit et open source, avec un modèle économique sain (contrairement à AdBlock Plus).

Dark Reader

Les thèmes sombres intégrés aux applications permettent de mieux apprécier la lecture d’un écran la nuit, ou dans un environnement faiblement éclairé. Dark Reader propose d’étendre ce principe aux sites web que vous visitez. Il va automatiquement créer un thème sombre pour les sites web, avec souvent des réussites, mais parfois des ratés. Heureusement il est possible de restaurer en un clic l’apparence par défaut d’un site web.

Awesome Screenshot

La plupart des systèmes d’exploitation modernes intègrent des outils de capture d’écran, mais Awesome Screenshot propose d’intégrer cette fonction directement au navigateur. En quelques clics, votre capture d’écran est faite et peut être partagée facilement sur les services Trello et Slack. L’extension permet aussi de sauvegarder les captures sur Google Drive, ou directement chez Awesome Screenshot.

Une version payante du service permet de sauvegarder sur d’autres espaces de stockage, comme Dropbox, et d’enregistrer une capture vidéo de l’écran.

Si vous utilisez d’autres extensions sur votre navigateur, n’hésitez pas à les recommander dans les commentaires de l’article !