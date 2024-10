Opera pourrait récupérer les utilisateurs de Chrome grâce à ce célèbre bloqueur de publicités

Opera vient de réaffirmer son engagement à maintenir le support de l’extension uBlock Origin, alors que Google Chrome s’apprête à l’abandonner. Cette décision intervient dans un contexte où Google force la transition vers Manifest V3, laissant plus de 30 millions d’utilisateurs dans l’incertitude concernant leur bloqueur de publicités préféré.

Dans un billet de blog récent, Opera a clairement exprimé sa position au sujet des bloqueurs de publicités. « Nous prévoyons de continuer à supporter les extensions Manifest V2 dans Opera, indépendamment de ce qui se passera avec les autres navigateurs ». Cette annonce rassurante s’accompagne d’un rappel : Opera dispose également de son propre bloqueur de publicités natif depuis 2016, capable d’accélérer le chargement des pages jusqu’à 90%.

Bien qu’Opera soit basé sur Chromium, comme Chrome, l’entreprise prévoit d’adapter sa base de code pour maintenir la compatibilité avec les extensions existantes. « Nous pouvons toujours apporter nos propres modifications sur cette base de code partagée », explique l’équipe d’Opera.

Chrome pourrait perdre des utilisateurs après ces changements

La situation est d’autant plus significative que Google affirme que plus de 93 % des extensions activement maintenues dans le Chrome Web Store fonctionnent déjà sous Manifest V3. Cependant, la plupart des bloqueurs de publicités les plus populaires vont passer à la trappe. Certes, une version allégée d’uBlock Origin (uBlock Origin Lite) compatible avec Manifest V3 existe, mais elle présente des limitations importantes, notamment l‘absence de filtres dynamiques et d’injection de scripts.

Face à cette situation, Opera adopte une approche plus pragmatique. L’entreprise prévoit de collaborer étroitement avec les développeurs d’extensions dans les semaines à venir pour « déterminer la meilleure voie à suivre de manière sécurisée ».

Opera rejoint alors Brave, qui a également promis de maintenir le support d’uBlock Origin. Leur prise de position pourrait potentiellement influencer les parts de marché des navigateurs. Les utilisateurs soucieux de conserver leur bloqueur de publicités favori pourraient en effet être tentés de migrer vers ces alternatives à Chrome.

