Fin de uBlock Origin sur Chrome : quelles sont les alternatives  ?

Google avait prévenu, de nombreuses extensions sont désormais incompatibles avec Chrome, dont la très populaire uBlock Origin. Mais tout n’est pas perdu pour les allergiques à la pub.

C’est la fin pour uBlock Origin sur Chrome // Source : Chrome Web Store

La date tant redoutée est arrivée. Chez de nombreux utilisateurs et utilisatrices, l’extension uBlock Origin utilisée par presque 40 millions d’internautes n’est plus installable sur Google Chrome. Le passage au Manifest V3, prévu de longue date par Google, aura eu la peau du célèbre add-on pour bloquer les publicités sur le Web.

Les nouvelles règles imposées par Google aux développeurs d’extension sur Chrome limitent en effet les méthodes de blocage de publicités utilisées par uBlock Origin. Résultat, sur la page du Chrome Web Store, le bouton « Ajouter à Google Chrome » est grisé et un petit message s’affiche indiquant que « Cette extension n’est plus disponible, car elle ne respecte pas les bonnes pratiques concernant les extensions Chrome. »

Trouver une extension alternative

Il semble que la limitation n’ait pas encore touché tous les utilisateurs et utilisatrices, mais sur notre machine de test, l’extension est bel et bien bloquée. Fort heureusement, pour les allergiques aux pop-up et autres formes de réclames intrusives, il existe des solutions.

Sur de nombreuses installations de Chrome, il n’est plus possible d’utiliser uBlock Origin // Source : Corentin Béchade pour Frandroid

Depuis le menu Extensions de Chrome (chrome://extensions/) il est possible de trouver des alternatives à l’extension bien-connue en cliquant tout simplement sur le bouton « Trouver un remplacement » qui devrait s’afficher en haut de la fenêtre. Vous serez alors renvoyé vers une page du Chrome Web Store listant les add-on compatibles avec le Manifest V3, dont uBlock Origin Lite qui tente de remplir la même mission que son grand frère.

Pour aller plus loin

Les meilleures extensions pour Google Chrome, Microsoft Edge et Opera

Changer de navigateur

Vous pouvez aussi si vous le souhaitez basculer sur Firefox. Le navigateur de la fondation Mozilla n’étant pas dépendant des humeurs de Google concernant son catalogue d’add-on, l’extension uBlock Origin y fonctionne encore très bien et peut s’installer sans problème. Vous aurez aussi la satisfaction de passer sur un logiciel libre édité par un organisme à but non lucratif.

D’autres navigateurs basés sur le moteur de Chrome peuvent aussi continuer à utiliser uBlock Origin grâce à des petites modifications apportées au code du logiciel. Parmi eux, on peut citer le désormais célèbre navigateur Brave qui embarque en plus nativement un bloqueur de publicités si vous voulez avoir ceintures et bretelles.

Pour aller plus loin

Rassurez-vous, le problème entre YouTube et AdBlock était passager

De nombreuses solutions sont donc disponibles malgré la disparition de uBlock Origin sur Chrome. Si vous ne souhaitez pas changer de navigateur, il faudra par contre tolérer des performances de blocage un peu réduites puisque le uBlock Origin Lite et les autres add-on Chrome sont limités par les nouvelles règles du Manifest V3.

Enfin, rappelons que la publicité est un des moyens dont Frandroid se rémunère et nous vous saurons fort gré de bien vouloir inscrire notre site sur liste blanche auprès de votre bloqueur de pubs.

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !