Voici L’agence Privacy : le nouveau manga de la Cnil pour sensibiliser à la vie privée en ligne

Soucieuse de toucher tous les âges avec ses recommandations de protection des données personnelles, la Cnil vient d’éditer un manga à destination des collégiens pour donner des conseils sur l’utilisation du numérique.

Crédit : Cnil

Une mystérieuse agence connue sous le nom de Daft Web, des transactions louches sur un compte en banque, des adresses et des photos qui circulent un peu trop librement sur Internet. Voilà en substance le cœur de l’intrigue de L’agence Privacy, un manga édité par la Cnil pour donner des conseils aux collégiens sur leur utilisation des réseaux sociaux et leurs pratiques en termes de cybersécurité.

Partant du constat que « le numérique est omniprésent dans la vie des jeunes » et que « la bande dessinée occupe une place importante dans le développement de la lecture chez les adolescents », le gendarme des données personnelles a essayé de mixer ces sujets avec un médium susceptible de plaire aux plus jeunes.

Le web en toile de fond

Au scénario, on retrouve Faouzi Boughida, connu entre autres pour avoir scénarisé certains jeux vidéo et étendu l’univers de Dofus via des BD et séries animées. Le dessin est quant à lui réalisé par Grelin, déjà derrière la série fantastique Trousse Boy ou Les Larmes du Yôkaï.

Déjà disponibles sur le site de la Cnil, les quatre premiers chapitres du premier tome un dessinent une intrigue somme toute assez classique et qui reste légère sur les questions de protection des données et de vie privée. Les thèmes y sont présents sans être étouffants. La patte de la Cnil se retrouve à la fin de chaque chapitre où des encadrés définissent ce qu’est une donnée personnelle, une identité en ligne ou qui donne carrément des conseils sur la confection d’un bon mot de passe.

Les fameux encadrés de fin de chapitre sponsporisé par la Cnil // Crédit : Grelin / Faouz. B / Cnil (CC BY-NC-ND 4.0)

À travers l’enquête de l’héroïne principale Inaya, qui cherche à en savoir plus sur des lycéens visés par des manipulations en ligne, le manga balaie tous les thèmes liés à l’utilisation d’outils numériques, à savoir « piratage et usurpation d’identité, cyberharcèlement, e-réputation, ou encore cybersécurité ».

Un manga en Creative Commons

Un seul tome a pour le moment été édité, mais deux autres devraient suivre en 2026 et 2027 et une version anglaise du premier ouvrage devrait arriver bientôt. Les versions papiers seront diffusées dans tous les collèges de France, dans certaines bibliothèques municipales et seront distribués lors d’opérations de sensibilisation.

Pour aller plus loin

« Je nous donne quelques mois pour la mobilisation européenne, sinon on le fait en France » : interdiction des réseaux sociaux aux -15 ans

Bonne nouvelle, l’ouvrage est sous licence Creative Commons, permettant sa réutilisation libre par qui veut. Cette ressource vient compléter celle déjà mise en avant par la Cnil pour les 11-15 ans, notamment la carte, le podcast et le fascicule « Un océan de données ».