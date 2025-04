Deux des plus grandes entreprises du numérique se sont vu infliger des amendes salées par la Commission européenne cette semaine. Sans surprise, les réactions sont très hostiles.

La boite de Pandore a été ouverte. Alors que les entreprises du numérique ont toute cherché à se protéger des législations européennes en se rangeant derrière Donald Trump, cela n’a pas découragé la Commission européenne d’infliger 700 millions d’euros d’amende à Apple et Meta cette semaine.

Que ce soit au sein des entreprises visées ou même du côté de l’exécutif étasunien, cette décision de Bruxelles à beaucoup de mal à passer note Ars Technica.

Europe vs U.S.A

Chez Apple, on soutient par exemple que le DMA (qui force les entreprises à ouvrir leurs écosystèmes à la concurrence) est « dangereux pour la vie privée et la sécurité de nos utilisateurs, dangereux pour nos produits et nous oblige a offrir nos innovations gratuitement ». Selon la firme, la Commission européenne « change ses conditions à chaque fois » malgré les « centaines de milliers d’heures » de travail que l’entreprise a dédiées à sa mise en conformité avec le DMA.

Du côté de Meta, la critique est à peine plus mesurée. « La Commission européenne tente de brider les entreprises américaines tout en imposant des règles différentes pour les firmes américaines et chinoises », a déclaré Joël Kaplan, responsable des affaires publiques de Meta. À propos de la nécessaire adaptation de son modèle « Consentir ou payer », le porte-parole juge que cela revient à « nous forcer à changer de modèle économique résultant dans des droits de douane à plusieurs milliards de dollars. »

Enfin, sans surprise, la Maison-Blanche elle-même ne goûte guère à cette petite pique envoyée par Bruxelles. Qualifiant ces amendes de « chantage économique » l’administration Trump s’étrangle de voir appliqué des « régulations extra-territoriales » qui « menace la liberté d’expression, crée des entraves au libre commerce et représente une menace pour la société civile ». Rien que ça.

Le début d’une guerre économique ?

Rappelons que le DMA prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise. Comparativement, les amendes infligées cette semaine à Apple et Meta sont donc timides. La faute à une Commission européenne qui voulait envoyer un message en réponse au chaos des droits de douane de l’administration Trump sans pour autant trop froisser les sensibilités.

Insistant sur le bien-fondé technique de cette amende, Bruxelles s’interdit d’y voir une vraie attaque politique contre les États-Unis de Trump. La situation sera peut-être très différente si la Commission s’autorise un jour à attaquer X, le réseau social d’Elon Musk.