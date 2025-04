Alors que Donald Trump lance une guerre commerciale avec ses droits de douane élevé, l’Union européenne a un plan pour y faire face et les géants américains de la tech seraient particulièrement concernés.

Les hostilités sont lancées et ne sont pas prêtes de s’atténuer dans la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Après qu’il a drastiquement augmenté les frais de douanes, les produits de l’Union européenne exportés vers les États-Unis sont maintenant taxés à au moins 20 %. Et le Vieux Continent se prépare à rétorquer. Dans le collimateur des 27 pays membres se trouvent, entre autres, les géants américains de la tech.

Comme l’indique la chaîne de télévision canadienne CBC, l’UE affirme avoir un « plan solide pour riposter aux droits de douane américains ».

L’arme de l’Union européenne contre les géants de la tech

Ainsi, l’Union européenne envisage ainsi d’augmenter ses frais de douanes sur davantage de produits américains comme la volaille et la viande de bœuf. Or, elle pourrait aussi sanctionner les entreprises américaines fournissant des services numériques. Pensez donc notamment aux géants comme Google, Amazon ou Meta, voire même Apple. Ces firmes pourraient voir leurs droits de propriété intellectuelle être suspendus en Europe.

Mais à quoi servent ces fameux droits de propriété intellectuelle ? Ils ont plusieurs avantages pour les entreprises. C’est ce qui permet à ces dernières de se protéger de la contrefaçon de leurs innovations, marques et brevets. En conséquence, elles peuvent investir plus sereinement et gagner en compétitivité sur le marché européen et y générer plus de revenus.

La bonne protection des droits de propriété intellectuelle en Europe a toujours été un élément important des relations cordiales entre l’UE et les États-Unis puisqu’il s’agit de garantir aux entreprises américaines un cadre légal rassurant et propice à leur développement.

Étape par étape

La suspension de ces droits de propriété intellectuelle que fait miroiter l’UE pourraient donc avoir de sérieuses répercussions à la fois sur les activités des géants du numérique et sur les tensions économiques et politiques avec Washington.

Précisons toutefois que l’UE ne devraient pas se précipiter dans l’application de ces mesures, préférant y aller étape par étape. En réponse à de premières mesures de Trump, l’Europe avait déjà menacé en mars d’augmenter les frais de douanes sur des produits comme les motos Harley-Davidson et le whisky américain.

Les sanctions commenceront vraisemblablement par là avant d’affecter les géants du numérique pour ne pas provoquer une escalade trop rapide des tensions.

En attendant, les géants de la tech sont déjà très touchés par les annonces de Donald Trump. Apple est déjà asphyxié et on parle déjà d’une grosse augmentation du prix de l’iPhone.

Même son de cloche du côté de plusieurs services numériques (Amazon, Netflix, Nvidia…) ou de la Nintendo Switch 2 dont les précommandes ont été retardées aux États-Unis à cause des frais de douane.