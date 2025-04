Apple travaille sur un plan pour contrer les taxes de Trump : voici ce qui pourrait être envisagé

Les frais douaniers menacent Apple, mais l’entreprise a plusieurs options pour riposter.

La semaine dernière, l’administration Trump a dégainé un plan tarifaire XXL, avec des taxes salées sur presque tous les pays du globe. Résultat ? Les importations vont coûter un bras, et Apple a vu son action dégringoler de près de 10 %. Pour une entreprise qui mise tout sur une production délocalisée bien huilée, c’est un coup dur.

Mais pas de panique : Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, évoque ce qu’Apple pourrait faire pour s’en sortir sans trop égratigner son portefeuille – ni le vôtre.

Commençons par un constat : Apple est un champion de la stabilité des prix. Depuis l’iPhone X en 2017, le tarif de base des modèles haut de gamme est scotché à 999 dollars. Pas de grosse flambée non plus sur les iPad ou les Mac ces dix dernières années. Une prouesse quand on sait que l’inflation, elle, n’a pas chômé. D’ailleurs, le prix du MacBook Air a baissé, tandis que le prix des iPhone 16 est stable, il a même baissé avec les iPhone 15.

Mais avec des taxes de 54 % sur la Chine, 26 % sur l’Inde ou 46 % sur le Vietnam, ce statu quo devient intenable. Alors, Apple a-t-il un plan B ?

D’abord, Apple pourrait jouer les négociateurs avec ses fournisseurs. En gros, leur mettre la pression pour qu’ils baissent leurs prix sur les composants – puces, écrans, batteries, etc. – afin de réduire les coûts de fabrication.

Avec une marge bénéficiaire moyenne de 45 %, Apple a aussi de quoi absorber une partie du surplus, même si ça grignoterait ses bénéfices. Une autre option ? Des hausses de prix temporaires, le temps d’évaluer la situation et de voir si ces taxes tiennent vraiment la route. En effet, on peut s’attendre à des négociations difficiles entre les pays.

Ensuite, il y a la diversification. Apple a déjà commencé à délocaliser une partie de sa production hors de Chine, vers l’Inde ou le Vietnam par exemple. Mais produire aux États-Unis ? Pas sûr que ce soit au programme. Construire des usines de zéro, ça prend des années et des milliards – pas vraiment le style d’Apple, qui préfère optimiser ce qui existe déjà. En attendant, certains pays comme l’Inde et le Vietnam négocient des accords avec Trump pour alléger leurs taxes. Si ça marche, ça pourrait donner un peu d’air à la firme de Cupertino.

Le joker des stocks

Et puis, il y a la carte poker : les stocks. Depuis des mois, Apple aurait rempli ses entrepôts américains avec des iPhone, iPad et autres produits avant que les taxes ne s’appliquent, le 9 avril. Ces produits, déjà sur le sol américain, échappent aux droits de douane. Malin, non ? Ça permettrait de tenir jusqu’à la sortie des prochains iPhone en septembre sans toucher aux prix. Le hic, c’est que si Apple finit par augmenter ses tarifs à ce moment-là, l’annonce risque de voler la vedette aux nouveautés technologiques. Pas l’idéal pour une marque qui aime briller par ses innovations.

Tim Cook, le CEO d’Apple, n’est pas du genre à rester les bras croisés. Il a déjà prouvé pendant le premier mandat de Trump qu’il savait négocier des exemptions. Avec son talent de diplomate et une annonce récente de 500 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis, il pourrait bien retenter le coup.