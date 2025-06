Apple compte bien continuer à favoriser les Apple Watch pour les possesseurs d’iPhone

Alors que l’Union européenne impose à Apple d’ouvrir iOS à davantage d’appareils connectés, la marque américaine a décidé de contester cette décision devant la CJUE.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

En fin d’année dernière, l’Union européenne lançait une étude visant à évaluer les limitations d’Apple dans la gestion des objets connectés de marques tierces avec ses iPhone. Il faut dire que le DMA interdit désormais aux grandes marques l’auto-préférence des plateformes.

Concrètement, s’il est possible d’utiliser une montre Garmin, Huawei ou Xiaomi avec un iPhone, certaines fonctions seront bien plus limitées que pour une Apple Watch. C’est le cas notamment des réponses aux messages, qui ne peuvent être envoyées que depuis une montre Apple et pas celles de constructeurs tiers. Il en va de même pour les autorisations des applications compagnon à fonctionner en arrière-plan ou l’appairage rapide à proximité.

Apple lance une procédure auprès de la Cour de justice de l’Union européenne

Seulement, Apple ne l’entend pas de cette oreille et a décidé de contester la décision de l’Union européenne en justice. Comme le rapporte le Wall Street Journal, Apple a interjeté Apple de la décision européenne visant à ouvrir les iPhone à davantage d’objets connectés :

Chez Apple, nous concevons nos technologies pour qu’elles fonctionnent de manière fluide entre elles, afin de proposer une expérience unique que nos utilisateurs apprécient et attendent de nos produits. Les exigences d’interopérabilité de l’UE menacent ces fondations, tout en créant un processus déraisonnable, coûteux et qui freine l’innovation. […] Nous faisons appel de cette décision dans le but de préserver l’expérience de haute qualité que nos consommateurs européens attendent.

Concrètement, comme le souligne le site Contexte, l’Union européenne a publié ce jeudi les critères que devra suivre Apple afin d’ouvrir son écosystème à davantage d’appareils connectés. C’est justement cette exigence d’interopérabilité qui est contestée par Apple, alors que la Commission européenne impose à la marque américaine le fait de développer des API pour permettre aux montres de constructeurs tiers une pleine compatibilité avec iOS.

Apple fait appel de cette décision, ce sera désormais au tour de la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer sur le bien fondé de ces nouvelles règles.