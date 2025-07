Voici les nouveaux emoji qui arrivent sur votre iPhone avec iOS 26

À l’occasion de la journée mondiale des emojis, Unicode présente huit nouveaux emojis, utilisables très prochainement sur votre iPhone avec iOS 26.

L’interface Liquid Glass d’Apple // Source : capture Frandroid

Après de nouveaux emojis introduits sur iOS 18.4, de nouveaux emoji seront disponibles sur votre iPhone. Huit nouveaux ont été dévoilés par le consortium Unicode (association à but non lucratif). L’annonce s’est faite via un communiqué sur son blog, à l’occasion de la journée mondiale des emojis.

Huit nouveaux à l’appel, dont un familier

Ça peut paraître étonnant, mais ce n’est pas Apple qui choisit les emojis qui s’installent sur vos appareils, mais bien Unicode. L’organisme sélectionne parmi la centaine de candidats les emojis qui arriveront officiellement sur nos smartphones, ordinateurs et consorts.

Un nouveau lot de huit emojis arrive donc pour l’automne prochain, soit lors de la sortie approximative d’iOS 26, d’iPad OS 26, ou encore de macOS Tahoe 26.

Nouveaux emojis pour l’automne 2025 // Source : Unicode

Voici les nouveaux emojis sélectionnés :

Trombone

Coffre au trésor

Visage déformé

Trognon de pomme

Nuage de combat

Danseur de ballet

Créature poilue

Orque

Un emoji a particulièrement attiré notre attention : le visage déformé. Il est en effet difficile de ne pas faire un parallèle avec une des communications commerciales ratées d’Apple, ou la firme montrait dans une vidéo une presse industrielle en train d’écraser plusieurs objets, dont un emoji en mousse.

« Crush » – iPad Pro M4 // Source : Apple

Cette vidéo promotionnelle, censée valoriser la finesse et la polyvalence de l’iPad Pro M4, s’est rapidement transformée en tollé, au point qu’Apple a mis en privé la vidéo sur YouTube. Notez que la vidéo est toujours disponible, sur le compte X (anciennement Twitter) de son CEO, Tim Cook.

Il est toutefois complexe d’affirmer que ces emojis arrivent dès la publication finale d’iOS 26. Apple pourrait en effet les mettre en service plus tard, avant la fin de l’année. Quoi qu’il en soit, il est certain que quelques-uns connaîtront un franc succès, quand d’autres tomberont dans un oubli abyssal.