B.iG : la formule fibre + forfaits mobiles à connaître pour économiser jusqu’à 400 € par an

« Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier » : Bouygues Telecom revient sur cet adage et promet de belles remises si vous souscrivez plusieurs abonnements chez l’opérateur.

Il est temps de rassembler tous les forfaits télécom de la famille, y compris la fibre, au sein d’une seule et même offre. C’est la clé pour réaliser de vraies économies sur ses factures télécom.

Avec son offre B.iG, Bouygues Telecom vous fait gagner chaque mois 7 euros sur votre abonnement fibre et jusqu’à 10 euros sur chaque forfait mobile associé. Avec 3 lignes, les économies induites dépassent le seuil des 400 euros par an. Voici comment procéder pour en profiter.

La fibre oui, mais à haut et à très haut débit

La fibre tient une place centrale dans l’offre B.iG et s’accompagne automatiquement d’une belle remise de 7 euros par mois, quelle que soit la formule choisie. Mais pas question pour autant de faire de compromis sur la vitesse de connexion.

L’offre la plus économique, la Bbox fit, propose en effet pour 28,99 euros par mois jusqu’à 1 Gb/s de débit en téléchargement, 700 Mb/s en envoi, ainsi que le Wi-Fi 6. L’abonnement inclut aussi les appels illimités vers les fixes en France, mais aussi dans plus de 110 pays.

Les abonnements fibre inclus dans l’offre B.iG // Source : Bouygues Telecom

Si vous n’imaginez pas vous passer de la TV, Bouygues Telecom a prévu la Bbox must à 35,99 euros par mois. Cette offre constitue une bonne alternative avec ses 2 Gb/s de débits descendants, ses 900 Mb/s de débits ascendants et son décodeur TV 4K. Ce dernier s’accompagne d’ailleurs d’un large catalogue de 180 chaînes et vous permet d’enregistrer jusqu’à 100 heures de vidéo.

Les gamers, les grandes familles et les télétravailleurs désireux d’obtenir la meilleure connexion possible peuvent se tourner vers la Bbox ultym à 44,99 euros par mois. Ultra-performante, cette offre comprend :

une box Wi-Fi 7 capable d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s de débits ascendants et descendants ;

un décodeur 4K HDR pouvant diffuser la TV sur 2 écrans simultanément ;

l’accès à l’application B.tv+ et à 180 chaînes de TV.

Mieux, Bouygues Telecom propose en option avec la Bbox ultym jusqu’à 2 répéteurs Wi-Fi 7 pour profiter du très haut débit dans toutes les pièces de la maison. L’opérateur met aussi à votre disposition une clé 4G pour avoir un accès continu à internet, y compris en cas de panne de votre box ou sur le réseau.

Enfin, quel que soit l’abonnement fibre choisi, Bouygues Telecom vous rembourse jusqu’à 50 euros sur les frais de résiliation imposés par votre ancien fournisseur d’accès à internet.

2 forfaits mobiles suffisent à générer de belles économies

Le principe de l’offre B.iG est simple : plus vous associez de forfaits mobiles à votre abonnement fibre, plus les remises associées sont significatives. Et si certaines offres combinées imposent de cumuler un certain nombre de lignes pour bénéficier de réductions substantielles, avec B.iG, vous économisez dès le premier forfait mobile, à raison de :

5 euros par mois avec un seul forfait mobile ;

16 euros par mois si vous souscrivez à 2 forfaits mobiles ;

10 euros par mois et par ligne si vous optez pour 3 forfaits mobiles ou plus (dans la limite de 10).

Avec seulement la fibre et deux forfaits mobiles, vous générez au total 276 euros de remise par an, un montant pouvant être porté à 440 euros avec trois lignes mobiles.

Les forfaits mobiles inclus dans l’offre B.iG // Source : Bouygues Telecom

Et là encore, le choix ne manque pas, Bouygues Telecom proposant avec la formule B.iG 4 offres mobiles différentes comprenant entre 20 et 300 Go, et accessibles sans engagement dès 11,99 euros par mois.

Dernier avantage et pas des moindres : l’offre B.iG n’est pas réservée aux grandes familles. L’opérateur vous autorise en effet à en faire profiter vos proches, vos amis ou même vos collègues. Grâce à l’option multi-RIB, chaque titulaire est responsable de sa propre ligne et du règlement de ses factures.