Sosh offre les frais de mise en service avec sa box fibre incluant la Livebox S compatible Wi-Fi 7

Sosh propose sa Livebox S à seulement 24,99 euros par mois avec une formule boostée à 2 Gbit/s et surtout le WiFi 7 pour une connexion sans limites. La bonne nouvelle en ce moment, c’est que les frais de mise en service sont offerts !

Avec Sosh, vous profitez du réseau Orange pour avoir une connexion Internet de très grande qualité. La Livebox S proposée sur cet abonnement comprend le Wi-Fi 7 avec du débit boosté pouvant aller jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s. Un abonnement sans engagement avec la particularité d’avoir les frais de mise en service offerts et le raccordement fibre inclus si jamais ce n’est pas encore le cas dans votre domicile.

Trois bonnes raisons de passer chez Sosh

La Livebox S avec Wi-Fi 7 intelligent

La fibre très haut débit Orange avec jusqu’à 2 Gbit/s de débit

Un forfait sans engagement avec appels illimités vers les fixes

L’abonnement à la Boîte Sosh avec une connexion Internet + fixe sans engagement est disponible à 24,99 euros/mois. Il y a même jusqu’à 100 euros remboursés sur les frais de résiliations de votre ancien opérateur.

La Livebox S, une boîte remplie de cadeaux

En souscrivant à l’offre Boîte Sosh, vous profitez de plusieurs choses. Déjà, les frais de mise en service de 39 euros sont offerts, ensuite, vous avez jusqu’à 100 euros remboursés en différé pour quitter votre ancien opérateur. Enfin, vous avez entre les mains la Livebox S avec sa connexion WiFi 7, plus stable et plus rapide. De quoi aller sur Internet, jouer, télécharger et streamer sans aucun problème.

La box est de petite taille et s’intègre facilement dans votre domicile. Le QR code inscrit au dos permet de connecter rapidement tous les appareils dotés d’un appareil photo. La Livebox S a un problème et vous devez l’échanger : pas besoin de la reconfigurer, tous les appareils vont s’y reconnecter directement. Une simplicité d’utilisation qui fait qu’elle est vraiment à destination de tous les utilisateurs.

Une box fibre puissante avec des options à choisir

La Livebox S vous promet une vitesse boostée jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi. Normalement, avec ça, vous avez de quoi faire tout ce que vous voulez sur Internet. Il n’y a pas de box TV incluse dans le prix, ici, vous, n’avez que les appels illimités vers la France, les DOM et plus de 100 destinations internationales. Si vous souhaitez la même chose pour les mobiles, il vous en coûtera 5 euros par mois.

Il y a aussi des options à souscrire, notamment pour la télévision. Pour 5 euros supplémentaires par mois, vous avez le Décodeur TV avec un décodeur Ultra HD 4K pour accéder à toutes les chaînes TV d’Orange et aux plateformes de streaming. La livraison de la box est gratuite, à l’endroit de votre choix, l’offre est sans engagement. Et le jour où vous décidez de partir, les frais de résiliation sont de 50 euros.

