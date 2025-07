Le prix du Samsung Galaxy S25 tombe bien bas pour la dernière démarque des soldes d’été

Un écran AMOLED 120 Hz, un SoC ultra-véloce, des capteurs photo affûtés et OneUi : oui, c’est bien du Galaxy S25 que l’on parle. Il est en promo aujourd’hui uniquement sur Rakuten. Il passe à l’aide d’un code de 899 euros lors de son lancement à seulement 509 euros.

Le Galaxy S25 s’inscrit dans la lignée des best-sellers de Samsung : un form factor mignon, un design raffiné, une fiche technique solide et une optimisation logicielle qui a fait ses preuves. Pour les soldes d’été, un code promo permet de l’obtenir avec une ristourne totale de 390 euros.

Les bons points du Samsung Galaxy S25

Écran AMOLED 120 Hz lumineux

La puissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Appareil photo polyvalent, taillé pour le quotidien

Au lieu de 899 euros lors de son lancement, le Samsung Galaxy S25 est aujourd’hui disponible en promotion à 509 euros sur Rakuten, avec le code RAKUTEN30.

Un bel écran, des perfs à la hauteur

Impossible de parler d’un Galaxy S sans commencer par l’écran. Cette dalle AMOLED de 6,2 pouces affiche une définition Full HD+ avec un rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz. En clair, c’est ultra très fluide et parfaitement lisible, même en plein soleil, grâce à sa forte luminosité. Idéal pour le scroll, le binge sur les plateformes de sVOD ou le gaming mobile.

Sous le capot, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, c’est la puce la plus puissante du moment pour les smartphones, ce qui lui permet d’assurer toutes les taches sans ralentissement. Côté RAM et stockage, les 12 Go et 128 Go assurent un confort sans compromis. Pas besoin d’en demander plus si l’on vise l’efficacité.

La photo reste une force chez Samsung : capteur principal de 50 Mpx, ultra grand-angle, zoom x3 optique… Il ne manque rien pour capturer la vie, de jour comme de nuit, sans se poser de questions.

Autonomie, finitions et logiciel au top

Avec sa batterie de 4000 mAh, le Galaxy S25 tient aisément la journée, même avec un usage soutenu. Et si besoin, la charge rapide 25 W (même si pour le prix, on aurait aimé plus) remet d’aplomb en moins d’une heure. Ajoutez à cela une charge sans-fil et la compatibilité avec la charge inversée pour dépanner ses accessoires. À noter : comme la récente coutume l’exige, le bloc chargeur n’est pas fourni, mais vous pouvez vous en procurer un compatible en suivant notre dossier.

Le design Bleu Nuit reste sobre et élégant, avec un dos mat agréable en main et une certification IP68 pour résister aux aléas du quotidien. Compact et léger, il rappelle que tout le monde n’a pas besoin d’une dalle XXL.

Enfin, One UI 7 (avec la 8ᵉ version qui se laisse désirer) reste une référence en matière d’ergonomie et de fonctionnalités comme Galaxy AI, Now Bar… Samsung promet 7 ans de mises à jour, un gage de pérennité rarement vu sur Android. Un modèle qui va durer dans le temps, et qui a reçu la note de 8/10 par la rédaction, c’est le moment de s’équiper au meilleur prix.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S25.

