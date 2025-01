Ce TV OLED 55″ de Samsung passe sous la barre des 1 000 € en cette dernière démarque des soldes

Le TV Samsung TQ55S85D est un modèle OLED qui coche bien des cases, entre ses fonctionnalités gaming et ses nombreuses compatibilités. Son prix fait aussi partie de ses atouts : il passe de 2 299 euros à 999 euros chez Carrefour, Auchan, Leclerc ou encore Rue du commerce en pleine période de soldes d’hiver.

Les soldes d’hiver se terminent bientôt, mais il est toujours possible de dénicher des offres intéressantes sur des produits tech traditionnellement assez onéreux, à l’image des TV OLED. Le modèle Samsung TQ55S85D, avec sa dalle aux noirs profonds et ses ports HDMI 2.1, est par exemple proposé à moins de 1 000 euros.

Les points forts du TV Samsung TQ55S85D

Une dalle OLED de 55 pouces + 100 Hz

Compatible 4K, HDR, HDR10+ et HLG

Des ports HDMI 2.1 + VRR et ALLM

Auparavant vendu à 2 299 euros, le TV OLED Samsung TQ55S85D est désormais proposé à 999 euros chez Carrefour. Les détenteurs de la carte Carrefour pourront en plus y voir créditée la somme de 200 euros. Le TV est par ailleurs disponible au même prix chez Auchan, Leclerc et Rue du commerce.

Un TV qui multiplie les compatibilités

Tout comme la majorité des modèles de la marque, le TV Samsung TQ55S85D est particulièrement élégant avec son cadre fin et son design global assez minimaliste. Il marque encore plus de points avec sa dalle 4K de 55 pouces, qui bénéficie avant tout de la technologie OLED, avec ses noirs profonds, ses contrastes infinis et ses couleurs vives et réalistes.

Le téléviseur est également compatible avec les normes HDR, HDR10+ et HLG, mais comme toujours chez Samsung, pas de Dolby Vision à l’horizon. On se console avec le mode Filmmaker, qui permet de profiter d’un film avec les réglages de l’image préconisés par son réalisateur. Notons par ailleurs l’intégration du processeur NQ4 AI Gen2, qui se charge de l’upscaling des contenus jusqu’en 4K et de l’optimisation de chaque image. Sachez aussi que le TV dispose d’un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz, ce qui promet une belle fluidité. Côté audio, le Dolby Atmos est là pour offrir un son bien vaste et immersif.

Idéal pour les films, mais aussi pour le gaming

Si le TV Samsung TQ55S85D est taillé pour les films et les séries, il sera aussi parfait pour les gamers qui ne souhaitent faire aucune concession sur la fluidité en jeu. Le téléviseur est d’abord équipé de ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120fps, pour le plus grand plaisir des possesseurs d’une console next-gen. Ajoutons à cela la présence des technologies d’optimisation pour les jeux, à savoir le VRR (Variable Refresh Rate), qui limite les déchirements d’image, et l’ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit la latence. L’AMD FreeSync Premium est aussi de la partie.

Enfin, ce TV Samsung tourne sans surprise sous TizenOS, un système qui donne accès à une foule d’applications incontournables, comme les plateformes de streaming. On peut aussi compter sur les assistants vocaux (Google Assistant, Alexa, Bixby) pour nous permettre de contrôler le téléviseur à la voix.

