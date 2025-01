Super prix des soldes pour ce pack avec TV LG OLED 55″ (4K@120 Hz) + barre de son 3.1

Les soldes d’hiver permettent de s’équiper Ă un meilleur prix, comme avec ce bundle LG comprenant un tĂ©lĂ©viseur Oled de 55 pouces et une barre de son 3.1 pour 1 148 euros, contre 1 448 euros habituellement.Â

Les tĂ©lĂ©viseurs Oled ne sont pas Ă la portĂ©e de tous, d’oĂč l’intĂ©rĂȘt de surveiller les promotions durant les soldes d’hiver pour celles et ceux qui souhaitent miser sur une qualitĂ© d’image inĂ©galĂ©e sans payer le prix fort. Et justement, il existe un bundle avec le LG OLED sĂ©rie B4 accompagnĂ©e d’une barre de son avec un rendu 3.1 avec 300 euros de remise. De quoi profiter d’une meilleure visuelle et sonore lors de vos soirĂ©es cinĂ© Ă la maison.

Qu’est-ce qu’on retrouve dans ce bundle LG ?

Un téléviseur Oled de 55 pouces à 100 Hz

Compatible 4K HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG

Des entrées HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120 Hz

Une barre de son avec un rendu 3.1

En ce moment, on trouve un pack comprenant le téléviseur LG OLED55B4E avec la barre de son S60T en promotion à 1 148 euros, au lieu de 1 448 euros habituellement.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ɠil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le LG OLED55B4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV entrée de gamme qui met les plats dans les grands

La sĂ©rie B4 a beau reprĂ©senter l’entrĂ©e de gamme pour les modĂšles OLED de chez LG, il a tout d’un grand. Sa dalle OLED 4K de 55 pouces propose naturellement des noirs profonds et des contrastes infinis, mais elle est moins lumineuse que celle de ses homologues plus onĂ©reux, mais c’est le prix Ă payer pour bĂ©nĂ©ficier d’un tarif plus bas.

Le processeur Alpha8 AI 4K offre une meilleure rĂ©activitĂ© dans les ajustements des images. L’upscaling des contenus jusqu’en 4K UHD est de son cĂŽtĂ© bien prĂ©cis grĂące au traitement d’image AI Picture Pro. La technologie Dynamic Tone Mapping Pro est aussi de la partie pour l’optimisation des contenus HDR. Justement, le tĂ©lĂ©viseur supporte les normes HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG et peut donc offrir des images encore plus lumineuses et contrastĂ©es grĂące Ă une extension de la plage dynamique. CĂŽtĂ© audio, elle profite d’un son sur 9.1.2 canaux compatible Dolby Atmos.

Meilleur sur le gaming

Sur cette sĂ©rie B4, terminĂ©e le 60 Hz, la dalle est capable de monter jusqu’à 120 Hz, et rĂ©pond ainsi aux besoins actuels des consommateurs, en particulier des joueurs. Les 4 ports HDMI 2.1 autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM et VRR seront aussi de la partie, sans oublier les compatibilitĂ©s avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Un bon compagnon de jeu donc.

Enfin, on retrouve webOS 24 aux commandes. Ce TV profite des nouveautĂ©s du programme webOS Re:New, lequel promet une durĂ©e prolongĂ©e : ici, jusqu’à quatre versions de mise Ă jour de l’interface seront proposĂ©es pendant 5 ans. La fonction Chromecast fait son apparition, pratique pour envoyer des contenus sans fil depuis un appareil mobile Android. Les plateformes de SVoD sont bien de la partie, tout comme la prĂ©sence des assistants Alexa et Google Assistant.

Un TV complété par une barre de son efficace

Dans ce bundle, on retrouve la barre de son LG S60T. Elle se compose de quatre haut-parleurs configurĂ©s en 3.1 pour diffuser un effet surround. Avec le caisson de basse, l’ensemble offre une puissance de 340 W et font preuve de performances sonores trĂšs convaincantes avec des basses encore plus profondes. Pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, mais on apprĂ©cie, qu’elle soit compatible avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround.

La rĂ©fĂ©rence de LG est une barre de son assez discrĂšte, fine et compacte. Le caisson de basses est aussi discret pour s’intĂ©grer parfaitement dans votre salon. Son installation est extrĂȘmement simple puisque tout est sans-fil, vous pouvez donc placer tous les Ă©lĂ©ments oĂč bon vous semble. Enfin, cĂŽtĂ© connectique, la barre de son LG S60T est Ă©quipĂ©e d’un port HDMI eARC/ARC, d’un port HDMI CEC (qui lui permet d’ĂȘtre automatiquement mise sous tension par le TV), d’un port USB et d’une entrĂ©e optique. Le modĂšle est aussi compatible avec le Bluetooth 5.3.

Quelles sont les meilleures TV LG en 2024 ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se dĂ©roulent du mercredi 8 janvier Ă 8h jusqu’au mardi 4 fĂ©vrier prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs dĂ©marques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou mĂȘme pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©chargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’hiver

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂȘtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-premiĂšre (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.