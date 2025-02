Les 17 meilleures offres pour changer de TV 4K (QLED ou OLED) le dernier jour des soldes

Il y a encore de belles offres côté TV pour le dernier jour des soldes. C’est donc le moment pour s’offrir un téléviseur de qualité sans trop se ruiner. Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur un ensemble de références disponibles chez de grandes marques.

Les soldes sont l’occasion de faire de superbes affaires, tout particulièrement sur les produits onéreux que sont les téléviseurs et les vidéoprojecteurs. Ils sont nombreux à profiter de rabais sur les différents sites d’e-commerce. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres actuellement disponibles sur le net pendant cette deuxième démarque des soldes d’hiver.

Les meilleures offres TV 4K des soldes d’hiver 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez toujours jeter un œil à nos différents guides d’achats. Nous en avons un sur les meilleurs TV 4K testés dans notre rédaction jusqu’à ce jour et un autre sur les meilleurs TV du constructeur TCL. Nous avons aussi un guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs passés entre nos mains.

Philips 50PUS8909 The One

Les soldes touchent bientôt à leur fin, et malgré cela, il y a encore de belles affaires, notamment côté TV. Comme ce modèle Philips Ambilight de 50 pouces et 100 Hz à 589 euros au lieu de 898 euros de base.

Que propose le Philips 50PUS8909 The One ?

Un écran 144 Hz de 50 pouces avec Ambilight

Compatible 4K HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, la prise en charge VRR et ALLM

Lancé à 898 euros, puis réduit à 749 euros, le téléviseur Philips 50PUS8909 The One est actuellement en promotion à 589 euros chez Ubaldi.

Panasonic TV-55Z80AEZ

Il ne reste que quelques jours aux Soldes d’hiver 2025, c’est donc le moment ou jamais de se décider. Si vous cherchiez un bon téléviseur connecté, cette offre à -50 % chez Boulanger pourrait vous intéresser. Il s’agit d’un téléviseur connecté Panasonic de 55″ qui utilise de l’OLED pour proposer une image 4K pouvant être rafraîchie à 120 Hz. Un produit aussi bien adapté pour films et séries que pour le gaming, donc. En plus, il embarque Fire TV, le système d’Amazon qui permet non seulement de piloter le TV en utilisant un assistant comme Alexa, mais aussi de retrouver vos contenus et recommandations personnalisées.

Les avantages du Panasonic TV-55Z80AEZ

Sa dalle OLED 4K compatible HDR 60 Hz natif, 120 Hz en VRR

L’intégration de Fire TV permet une navigation fluide

Le son immersif Surround Sound Pro avec Dolby Atmos

Lorsque vous allez sur le site de Panasonic, vous retrouvez ce TV OLED 4K 55″ série Z80 à 1 799 euros. C’est pour ça qu’il vaut mieux passer par Boulanger, là où il est soldé à 999 euros.

Hisense PL1

Le Hisense PL1 est un vidéoprojecteur connecté capable d’afficher de la 4K, avec une focale ultra courte. En gros, c’est le cinéma à la maison. Il suffit d’avoir un mur blanc ou tendre une toile lisse pour afficher une image d’une taille maximale de 120″, un format qui n’existe pas côté téléviseur. Donc si vous aimez faire des soirées pop-corn à la maison, c’est le top du top.

Ce qu’il faut retenir du Hisense PL1

Un affichage en 4K avec une luminosité de 2100 lumens

Il suffit de 45 cm de recul pour projeter du 120″

Les haut-parleurs intégrés de 20W RMS font bien leur travail

Lors de sa sortie, le Hisense PL1 était vendu 2 299 euros un peu partout. Il est vite passé à 1 799 euros, mais en ce moment, vous le retrouvez en promotion à 1 290 euros chez Boulanger.

Bundle : LG OLED55B4 + S60T

Les téléviseurs Oled ne sont pas à la portée de tous, d’où l’intérêt de surveiller les promotions durant les soldes d’hiver pour celles et ceux qui souhaitent miser sur une qualité d’image inégalée sans payer le prix fort. Et justement, il existe un bundle avec le LG OLED série B4 accompagnée d’une barre de son avec un rendu 3.1 avec 300 euros de remise.

Qu’est-ce qu’on retrouve dans ce bundle LG ?

Un téléviseur Oled de 55 pouces à 100 Hz

Compatible 4K HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG

Des entrées HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120 Hz

Une barre de son avec un rendu 3.1

En ce moment, on trouve un pack comprenant le téléviseur LG OLED55B4E avec la barre de son S60T en promotion à 1 148 euros, au lieu de 1 448 euros habituellement.

Samsung 55QN85D

Ce téléviseur 4K Samsung 55QN85D est équipé de Neo QLED, pour afficher une image aux couleurs éclatantes, aux contrastes marquées et un rendu naturel. Vous pouvez en plus compter sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’image automatiquement, même provenant de sources extérieures.

Les avantages du Samsung TQ55QN85D

Il est équipé du processeur NQ4 AI Gen2 qui assure l’upscaling 4K (entre autres)

Compatible Dolby Atmos sans-fil Q-Symphony pour un son de qualité

Les applications des FAI sont intégrées

De base à 1 499 euros, le téléviseur Samsung TQ55QN85D est en promotion à 899 euros chez Carrefour.

Philips 65OLED909

Modèle haut de gamme du constructeur, le Philips 65OLED909 est un magnifique TV OLED qui a reçu la note de 9/10 dans nos colonnes. Et pour cause : une qualité d’image remarquable, un son précis, un pic de luminosité élevé pour de l’OLED, et le système Ambilight pour des séquences immersives. Sans compter que les prestations sont aussi au rendez-vous en gaming malgré la présence de seulement deux ports HDMI 2.1. Ce TV 4K est le gros plaisir à s’offrir de ces soldes d’hiver.

Les points forts du Philips 65OLED909

Une qualité d’image remarquable avec son excellent piqué

Un système audio de 80 W avec woofer embarqué

Le gaming en 120 Hz sur console et 144 Hz avec un PC

Au lieu de 2 990 euros, le Philips 65OLED909 est aujourd’hui disponible en promotion à 2 490 euros sur Boulanger.

LG OLED55C4

Quand bien même la gamme C4 de LG regroupe des TV 4K du milieu de gamme, ces modèles n’ont pas à rougir de leur prestation. Le modèle de 65 pouces a tout de même reçu la note de 9/10 dans notre test. Le LG OLED55C4 est l’un des modèles qui confirment le constructeur sud-coréen dans sa position de leader sur le segment des TV OLED. La qualité d’image et la luminosité sont remarquables, tout comme les performances en gaming. Pour ce qui est du son, les cinéphiles feraient mieux de le connecter avec une barre de son.

Les points forts du LG OLED55C4

Une bonne calibration et des noirs profonds

Un design ultra-fin et soigné

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 590 euros, le LG OLED55C4 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 190 euros chez la Fnac.

Xiaomi TV A Pro 75 2025

C’est au printemps dernier que Xiaomi a dévoilé deux nouvelles séries de TV d’entrée de gamme, les Xiaomi TV A Pro 2025 et Xiaomi TV A 2025. Dans la série Pro, on trouve une dalle QLED aux couleurs vibrantes et aux multiples compatibilités, sans oublier la présence de Google TV. Pendant ces soldes d’hiver, c’est le Xiaomi TV A Pro de 75 pouces qui nous intéresse davantage : en ce moment, il est proposé à moins de 700 euros.

Les points forts du Xiaomi TV A Pro 75 2025

Une dalle QLED 4K de 75 pouces

La présence de Google TV

Compatible HDR10, Dolby Audio et DTS:X

Au lieu de 799 euros, le Xiaomi TV A Pro 75 2025 est aujourd’hui disponible en promotion à 694,20 euros sur PcComponentes.

Samsung TQ55S92D

Le Samsung TQ55S92D est l’un des TV OLED les plus récents du constructeur sud-coréen qui, bien qu’il ne soit pas le meilleur en la matière, en a bluffé plus d’un avec ses premiers modèles OLED. Le Samsung TQ55S92D promet des couleurs vives et des noirs profonds et d’excellentes prestations en gaming avec ses ports HDMI 2.1. À quasiment 1 200 euros pendant ces soldes, c’est une affaire !

Samsung OLED S92D 2024 // Source : Frandroid

Les points forts du Samsung TQ55S92D

Une dalle OLED HDR+ en définition 4K

Un système audio 2.1.2 de 60 W RMS

Des ports HDMI 2.1 pour jouer jusqu’en 144 Hz

Au lieu de 1 590 euros, le Samsung TQ55S92D est aujourd’hui disponible en promotion à 1 190 euros sur Boulanger.

Sachez que la version de 65 pouces est également en promotion chez le même marchand. Au lieu de 2 190 euros, le Samsung TQ65S92D est disponible à 1 590 euros, en partie grâce à cette offre de remboursement de 100 euros.

Samsung The Frame TQ55LS03D

The Frame est une gamme de TV 4K de Samsung qui ont la particularité de ressembler à des toiles de maître. Avec leur revêtement mat, le mode Art et la connectique déportée dans un boîtier, ils se fondent littéralement dans le décor. Qui pourrait croire que ce tableau est en réalité une dalle QLED 4K avec traitements HDR10 et capable de faire tourner les parties sur PS5 ou Xbox Series X en 4K 120 FPS ?

Les points forts du Samsung The Frame TQ55LS03D

Un TV-tableau qui fait illusion avec son écran mat

Une dalle QLED en définition 4K

Un port HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 190 euros, le Samsung The Frame TQ55LS03D est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur le site Ubaldi avec le code W10JF0225.

On peut également obtenir ce TV dans un pack avec une enceinte Samsung HW-LS60D chez le même marchand. Au lieu d’un total de 1 948 euros, l’ensemble revient à 1 092 euros.

LG OLED55LX1Q

Si Samsung a lancé la mode des TV lifestyle avec ses gammes The Frame, The Sero et The Serif, LG s’y est mis aussi. Parmi ses nombreuses références, on retrouve le modèle 55LX1Q. Ce dernier est monté sur quatre pieds comme une toile de maître sur son chevalet. Design, il est aussi bien équipé avec une dalle Oled de 55 pouces lumineuse, qui sera parfaite pour regarder vos films et vos séries. Mieux encore, son modèle 55 pouces (2022) se négocie avec 1 210 euros de moins et devient bien plus recommandable pendant les soldes.

Les points forts du LG OLED55LX1Q

Un TV sur pieds qui ne manque pas de style

Affichage Oled en 4K avec traitements HDR

Ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 999 euros à son lancement, le LG OLED55LX1Q est aujourd’hui disponible en promotion à 789,66 euros sur Amazon.

LG OLED55B4

La série B4 représente l’option la plus économique des téléviseurs LG, vers laquelle les personnes ayant un petit budget se tournent pour profiter de l’OLED sans y laisser un rein. Pourtant, LG a misé sur plusieurs améliorations techniques qui confèrent au modèle B4 des airs de premium : écran OLED qui pointe à 120 Hz, ports HDMI 2.1…

Les points forts du LG OLED55B4

Une dalle 4K OLED de 55 pouces raifrachie à 120 Hz

Compatible HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K@120 FPS

Au lieu de 1 190 euros, le LG OLED55B4 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur le site Carrefour.

Hisense 58A6N

Quand on se met en quête d’un nouveau téléviseur, on peut vite être intimidé par les prix de certains modèles. Heureusement, certaines marques comme Hisense proposent de bons rapports qualité/prix avec des téléviseurs comme le 58A6N. Alors oui, ce n’est pas de l’OLED ou du QLED, mais même à son prix de base, qui est inférieur à 500 euros, il reste une bonne affaire. Alors quand, grâce aux soldes, il perd 140 euros de son prix, c’est difficile d’y trouver quelque chose à redire.

Hisense 58A6N // Source : Frandroid

Les points forts du Hisense 58A6N

Un bel écran LED de 58″ qui affiche de la 4K

Mine de rien, il est compatible Dolby Vision, HDR10+, HDR 10 et HLG

La compatibilité ALLM pour améliorer la rapidité d’affichage des images

Au lieu de 499,99 euros, le Hisense 58A6N est aujourd’hui disponible en promotion à 369,99 euros sur Cdiscount.

Samsung TQ55Q72D

Tous les TV QLED conçus par Samsung ne sont pas à la portée de toutes les bourses, c’est un fait. Pourtant, la marque n’oublie pas les budgets plus restreints et souhaite aussi rendre ses technologies plus accessibles. Son TV TQ55Q72D propose par exemple une dalle QLED 100 Hz et des ports HDMI 2.1 alors que son prix de base ne dépasse pas les 800 euros. Et pendant les soldes d’hiver, c’est même à moins de 700 euros qu’on le trouve.

Les points forts du Samsung TQ55Q72D

Une dalle 4K QLED de 55 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+

Des ports HDMI 2.1 avec la 4K@120Hz

Au lieu de 799 euros, le Samsung TQ55Q72D est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Boulanger.

Hisense C2 Pro

Présenté lors de l’IFA 2024, les vidéoprojecteurs Hisense C2 se déclinent en trois versions : le Hisense C2 classique, la version Pro dont il est question ici, et le Hisense C2 Ultra qui se distingue par une luminosité encore plus poussée (3000 Lumens), une certification Xbox et la présence d’un caisson de basses dans son support pivotant. Mais pendant ces soldes, c’est le C2 Pro qui nous intéresse avec sa remise de 500 euros.

Hisense C2 Pro // Source : Frandroid

Les points forts du Hisense C2 Pro

Projette une image 4K de 65 à 300 pouces

Une luminosité de 2 600 lumens pour l’utiliser en plein jour

Support flexible, facile à utiliser et présence d’un zoom optique

Au lieu de 2 499 euros, le Hisense C2 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 1 990 euros sur Son-Vidéo.

Hisense 100L5HD

Pas la place pour un grand TV 4K ? Vous pouvez opter pour un vidéoprojecteur, certains modèles haut de gamme sont capables de diffuser en 4K comme ce Hisense 100L5HD pouvant projeter une image de 100 pouces. De plus, sa luminosité de 2 700 lumens permet de l’utiliser de nuit comme de jour. On retrouve également de nombreux traitements vidéo comme la compensation de mouvement qui fluidifie l’image. En revanche, pas de Google TV ici, mais une interface Vidaa U. Il s’agit de l’OS maison de Hisense, basé sur Linux.

Les points forts du Hisense 100L5HD

Un vidéoprojecteur qui diffuse en 4K sur 100 pouces

Une luminosité de 2700 lumens

Une barre de son Dolby Atmos intégrée

Au lieu de 3 299 euros à son lancement, le Hisense 100L5HD avec un écran anti-reflets de 100 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à 2 290 euros sur Boulanger.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.