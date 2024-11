Cette box fibre est disponible à seulement 29,99 euros par mois, et les frais de mise en service sont à zéro euro.

SFR sait comment se démarquer de la concurrence. Avec sa nouvelle offre fibre, le fournisseur d’accès à Internet vous offre les frais de mise en service. Une économie de 49 euros.

Si vous avez déjà changé votre box internet, vous savez sans doute que derrière les prix attractifs se cache une mauvaise surprise au moment de payer : les frais de mise en service de votre nouvelle ligne. Appliqués par tous les opérateurs, ils s’élèvent généralement à une quarantaine d’euros.

Bonne nouvelle, pendant le Black Friday, SFR vous fait deux cadeaux : un forfait fibre à seulement 29,99 euros par mois (engagement 12 mois) et surtout une belle économie sur les frais de mise en service, puisque ceux-ci sont offerts.

La Fibre SFR à moins de 30 euros a tout ce qu’il faut

Depuis juin 2023, plus de 63 % des foyers français possèdent un abonnement à la fibre selon l’ARCEP. Cela représente une part non négligeable de la population, d’autant plus que la couverture fibre des foyers augmente chaque année.

Aujourd’hui, être raccordé à la fibre garantit un accès à internet rapide et une navigation extrêmement fluide, et ce, que vous soyez au cœur d’une agglomération ou en périphérie.

L’offre Black Friday de SFR. // Source : SFR

La couverture fibre du réseau SFR est d’ailleurs très étendue en métropole, ce qui facilite l’accès à l’internet très haut débit. Si vous êtes éligible, l’opérateur propose dans sa box SFR Fibre les services suivants :

une box Wi-Fi 5​ ;

jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et en transfert ;

les appels illimités vers les fixes en France ;

160 chaînes TV en 4K HD ;

la conservation du numéro fixe.

Par ailleurs, si vous êtes déjà client mobile SFR ou RED, vous pouvez également compter sur une enveloppe mobile supplémentaire de 200 Go. De quoi pallier une éventuelle perte de connexion le temps de l’installation.

Pour ceux dont le forfait mobile est chez un autre opérateur, SFR met à disposition une box 4G de poche offerte pour le premier mois (puis 5 euros par mois).

Des options disponibles pour personnaliser son offre

Si vous souhaitez par ailleurs personnaliser votre offre au maximum, SFR a prévu un bouquet d’options à tarifs préférentiels.

Internet partout dans votre maison grâce au Wi-Fi 5 de SFR. // Source : Midjourney.

Vous pouvez par exemple profiter :

des services SFR TV sur un second téléviseur avec un décodeur pour 5 euros par mois ;

des services SFR TV sur votre Android TV compatible sans besoin de décodeur pour 5 euros par mois ;

de nombreux services de streaming comme HBO Max ou Netflix pour 5,99 euros par mois ;

de Cafeyn, un bouquet presse qui vous permet de profiter de toute la presse en édition numérique gratuitement le premier mois, puis à 8 euros par mois.

Pour souscrire l’offre SFR Fibre, il suffit de se rendre sur la page dédiée et de suivre les étapes de commande. Une fois votre box sélectionnée, l’opérateur prend en charge l’ensemble des démarches comme la résiliation de votre ancien abonnement et la conservation de votre numéro de ligne fixe.

Une fois les informations fournies, SFR vous demandera votre numéro de ligne fixe ainsi que votre numéro RIO. // Source : SFR.

Pour cela, vous devez fournir le code RIO associé à votre ligne fixe, que vous pouvez obtenir en composant le 31 79 depuis celle-ci. Si vous n’avez pas de téléphone fixe, des numéros spécifiques sont disponibles selon votre opérateur actuel :

Orange : 0 800 00 3179

: 0 800 00 3179 Bouygues Telecom : 0 800 94 3943

: 0 800 94 3943 Free : 0 805 92 3179

Peu de temps après la commande, un technicien vous contactera pour convenir d’un rendez-vous et finaliser le raccordement à la fibre.

Enfin, si jamais, une autre offre box vous faisait de l’œil, SFR applique les frais de mise en service offert à toutes ses offres pendant le Black Friday.