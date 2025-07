Le nouvel iPad avec sa puce A16 est déjà presque 100 € moins cher grâce à cette offre de fin des soldes

Un écran Liquid Retina, du Wi-Fi 6, et des caméras de 12 Mpx, une bonne batterie pour des journées sans limite et une nouvelle puce A16, voici ce que propose le nouvel iPad de 2025. Et seulement aujourd’hui, il est presque 100 euros moins cher !

Les iPad sont les couteaux suisses de la tech : prise de notes, montage vidéo léger, Netflix, dessin… et cette version 11 pouces avec puce A16 ne déroge pas à la règle. Affichant un superbe écran Liquid Retina et 128 Go de stockage, elle se paye le luxe d’un design ultra-fin et d’une autonomie d’une journée. Le Wi-Fi 6 assure une connexion rapide et stable même dans un café bondé, et le Touch ID intégré permet de déverrouiller en un éclair sans sacrifier la sécurité.

L’Apple iPad 11 en quelques mots

Une puce A16 Bionic : ultra rapide pour les apps créatives et le multitâche

Un écran Liquid Retina 11 pouces : net, lumineux, réactif

Caméras avant/arrière 12 Mpx : parfaites pour visios et captures de qualité

Au lieu de 409,99 euros, l’Apple iPad 11 est aujourd’hui disponible en promotion à 319,99 euros sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN30.

Un écran qui fait briller toutes vos apps

Le Liquid Retina 11 pouces, c’est du grand Apple : finesse, contraste et luminosité top, même en extérieur. La colorimétrie est impeccable, avec une dalle qui gère parfaitement le True Tone et un taux de rafraîchissement fluide. Travailler sur un document, retoucher une photo ou mater une série devient un plaisir visuel, le tout dans un format qui tient facilement à une main.

En prime, la dalle est compatible avec l’Apple Pencil (vendu séparément, bien sûr), de quoi transformer votre tablette en carnet de croquis ou bloc-notes numérique. La précision est telle qu’écrire ou dessiner dessus donne une sensation quasi identique à celle du papier.

Enfin, la solidité de l’écran reste au rendez-vous. Apple continue de soigner la durabilité avec un verre résistant, ce qui rassure pour une utilisation nomade quotidienne, métro, train, sac à dos, peu importe, il encaisse. Et si vous êtes intéressé par l’ancienne génération à bon prix, sachez que l’itération précédente ayant reçu un 7/10 par la rédaction se dote d’une belle réduction pour ce Prime Day.

Puissance et photo dans un format compact

La puce A16 Bionic n’est pas juste un argument marketing : elle assure d’excellentes performances sur de nombreuses tâches. Le multitâche est un jeu d’enfant : plusieurs apps ouvertes, un appel vidéo en simultané, et même des jeux gourmands tournent sans ralentir.

Côté photo, Apple livre deux capteurs 12 Mpx dignes de la marque la caméra frontale pour les appels FaceTime avec Center Stage, et l’arrière pour des photos et vidéos nettes, même en basse lumière. De quoi envoyer des selfies de qualité et capturer vos moments sans tirer la tronche devant un résultat flou.

Enfin, l’autonomie d’une journée complète reste un point fort indéniable, que ce soit pour le boulot, les cours ou juste chiller sur YouTube ou TikTok, l’iPad 11 pouces tient le choc du matin au soir sans passer par la case recharge et quand c’est le cas, c’est via USB-C, merci l’Union européenne !

Afin de comparer l’Apple iPad 11 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes du moment.

