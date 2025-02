L’iPad Pro M4 (2024) avec près de 400 € de remise, c’est uiquement aujourd’hui pour la fin des Soldes

Il s’agit tout simplement de l’iPad le plus puissant de la marque. L’Apple iPad Pro M4 version 2024, ici avec 256 Go de m√©moire, est accessible √† 1179 euros gr√Ęce √† un code promo valable uniquement ce dimanche 2 f√©vrier 2025 chez Rakuten.

L’iPad Pro M4 13 pouces, pourvoyeur de bonheur depuis mai 2024, est une tablette tactile puissante √† vocation professionnelle. Bien entendu, qui peut le plus peut le moins, donc vous pouvez tout naturellement faire tout ce que vous souhaitez : travailler, aller sur Internet, jouer, le tout avec un design super fin, une puissance port√©e par la puce M4 et une autonomie pouvant atteindre les 10h avec une utilisation mesur√©e. Son prix √©lev√© b√©n√©ficie d’une belle baisse de 25% chez Rakuten, mais attention, c’est exclusivement aujourd’hui pour c√©l√©brer la fin des Soldes.

Les points forts de l’iPad Pro M4 13″

Son √©cran enfin pass√© √† l’OLED est super lumineux

La puce M4 d’Apple est puissante et ne fait pas chauffer l’appareil

Des dimensions toujours plus fines

L’iPad Pro M4 de 2024, avec son √©cran de 13 pouces, est un appareil qui co√Ľte normalement 1579 euros. Chez Rakuten, il est affich√© √† 1259 euros et si vous utilisez le code promo RAKUTEN80 aujourd’hui, il passe √† 1179 euros.

Une tablette tactile qui peut devenir une station de travail

Avec l’iPad Pro M4, Apple a pr√©sent√© une v√©ritable √©volution dans sa gamme de tablettes tactiles. La firme a r√©ussi √† faire un appareil puissant sans pour autant la rendre plus encombrante. Vous avez donc une ardoise de 281,6 x 215,5 x 5,1 mm pour 575 grammes. L’une des vraies grandes innovations de ce mod√®le, c’est son √©cran qui passe enfin √† l’OLED pour vous proposer des couleurs plus vives et des contrastes profonds, ce qui fait ressortir tous les d√©tails √† l’image.

En plus, le mod√®le propos√© ici est le plus grand, avec une diagonale de 13 pouces. La luminosit√© a, elle aussi, fait un bond en avant pour passer de 757 cd/m¬≤ en SDR √† 16525 cd/m¬≤ en HDR. Par contre, et c’est un peu dommage, mais iPadOS ne prend pas en charge l’affichage permanent que l’on peut retrouver sur les iPhone Pro. Aussi, vous pouvez brancher l’iPad Pro √† un MacBook pour une d√©finition √©tendue. La reconnaissance est imm√©diate mais pas sans heurts, notamment dans la reconnaissance des accessoires qui ne viennent pas d’Apple.

Une puissance bridée par un OS

L’iPad Pro fonctionne avec une puce exclusive, la M4. Si vous connaissez un peu ce que fait Apple, vous aurez peut-√™tre remarqu√© que la marque est pass√©e de la puce M2 √† la puce M4. La puce M3 a pourtant exist√©, mais n’a pas √©t√© exploit√©e, car elle √©tait trop co√Ľteuse et pas assez efficace. Place donc √† la puce M4 qui est un v√©ritable monstre de puissance avec 8 Go de RAM, ce qui permet de tout faire tourner, et ce, sans chauffer. Un plaisir.

Pour autant, l’iPad Pro M4 ne peut pas remplacer compl√®tement un ordinateur portable. La faute √† un seul et unique port USB-C qui est insuffisant pour √ßa. D’autant que le clavier et le stylet pour op√©rer cette transformation sont vendus s√©par√©ment et le prix reste relativement √©lev√©. L’autonomie de 10h est bonne, mais moindre par rapport √† ce que propose un MacBook Air. Reste que l’iPad Pro M4 13″ est une excellente tablette capable de faire tourner tous vos programmes sans broncher.

Il y a plein de subtilit√©s √† conna√ģtre sur l’iPad Pro M4 de 2024 : si vous voulez les connaitre toutes et en apprendre plus sur lui, vous pouvez consulter notre test complet.

Si le prix de l’iPad Pro M4 est un obstacle pour vous malgr√© la r√©duction, vous pouvez retrouver d’autres tablettes tactiles dans notre guide d’achat.

