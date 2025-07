La Huawei MatePad 11,5″ avec HarmonyOS, écran 2.2K et une grosse batterie en promo pour le Prime Day

Écran 11,5 pouces 2.2K, batterie 7700 mAh, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et charge 22,5 W. Une tablette sérieuse, à un super prix pour le Prime Day à 199 euros contre 269 euros sur Amazon.

Dans l’ombre des iPad et des Galaxy Tab, Huawei continue de tracer sa route. La MatePad 11.5, c’est la tablette qui ne cherche pas à briller pour briller, mais à cocher les bonnes cases. Un grand écran bien défini, une interface soignée, une autonomie solide et des applis maison qui remplacent, les classiques de Google. Pensée pour la productivité autant que pour les usages chill, elle embarque WPS Office d’origine, une app Notes fluide, et un mode multi-fenêtre efficace. Le tout dans un châssis fin, léger, et plutôt élégant en gris. À moins de 200 euros, elle devient un super deal lors du Prime Day.

Les atouts de cette Huawei MatePad 11.5

Écran FullView 2.2K de 11,5 pouces avec taux de rafraîchissement fluide

Autonomie endurante : batterie 7700 mAh + charge 22,5 W

Logiciels utiles inclus, dont WPS Office

Au lieu de 269 euros sur le site de Huawei, la MatePad est aujourd’hui disponible en promotion Ă 199 euros sur Amazon.

Un Ă©cran qui envoie pour le boulot comme pour Netflix

La dalle 11,5 pouces en 2.2K (2 200 x 1 440 px) est vraiment le point fort de cette MatePad. Les bordures sont fines, le ratio 3:2 est agréable à l’œil et offre plus d’espace vertical pour écrire, lire ou bosser sur un tableur. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la navigation est fluide, sans latence visuelle.

Que ce soit pour prendre des notes, regarder une série ou retoucher quelques images, la restitution des couleurs reste très correcte. Ce n’est pas de l’OLED, mais pour ce prix, c’est honnête. Mention spéciale aussi à la compatibilité avec le stylet Huawei, si jamais vous aimez gribouiller.

Enfin, l’écran est certifiĂ© TĂśV Rheinland pour la lumière bleue, ce qui permet d’enchaĂ®ner les sessions sans finir avec les yeux comme des braises. Ă€ noter : les applis Google ne sont pas prĂ©sentes suite Ă l’embargo amĂ©ricain qui dure depuis 2019. Il faudra bidouiller un peu si Gmail ou YouTube sont indispensables, mais tout reste faisable avec un peu de dĂ©brouille et de la patience.

Une fiche technique bien équilibrée

Sous le capot, la tablette embarque un processeur octa-core signé Huawei, épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Suffisant pour faire tourner toutes les applis du quotidien, jongler entre plusieurs fenêtres, ou utiliser le mode PC intégré sans trop de lenteurs.

L’autonomie est assurĂ©e par une batterie de 7700 mAh, qui tient sans souci une journĂ©e complète de boulot ou de streaming. Quant Ă la recharge, il faudra ĂŞtre patient avec une puissance qui s’Ă©lève Ă 22,5 W.

Côté photo, c’est sobre, mais efficace : un capteur 13 Mpx à l’arrière pour scanner des documents ou filmer vite fait, et une caméra frontale correcte pour les visios. Pas de magie, mais rien à jeter non plus.

Afin de comparer la Huawei MatePad 11.5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes du moment.

