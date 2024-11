Concurrente sérieuse de l’iPad Pro, la Huawei MatePad 11.5″S et son écran PaperMatte antireflet est à prix cassé pour le Black Friday

Directement sur le site de Huawei, vous pouvez retrouver la MatePad 11.5″S avec son clavier AZERTY inclus en promo pour le Black Friday : 455 euros au lieu de 499 euros.

La Huawei MatePad 11.5S est une tablette tactile récente qui, hasard du calendrier (ou pas) a été dévoilée en même temps que l’iPad Pro d’Apple. La marque chinoise tente clairement de faire concurrence à la tablette d’Apple en proposant un produit deux fois moins cher et qui se veut tout aussi productif. D’autant que là, vous avez un clavier fourni avec, pour transformer la tablette en véritable petit ordinateur. Vous pouvez la retrouver à 455,99 euros pendant le Black Friday sur le site de Huawei.

Les points forts de la Huawei MatePad 11.5″S

Son écran OLED de 11,5″ qui affiche de la 2,8K à 144 Hz

La technologie PaperMatte réduit la réflectivité à moins de 2%

Une autonomie supérieure à 20h

La Huawei MatePad 11.5″S avec son clavier AZERTY est un produit qui coûte normalement 499,99 euros. Sur le site de la marque, elle passe à 479,99 euros et si vous ajoutez le code A5BLACKDAYS dans le panier, elle passe même à 455,99 euros.

Une super tablette pour booster la productivité

Ce n’était définitivement pas un hasard de dévoiler la MatePad 11.5″S en même temps que l’iPad Pro. Huawei a clairement voulu faire de l’ombre à Apple en proposant une tablette tactile aux fonctions similaires. La marque chinoise a particulièrement fait un effort sur le design et l’écran de sa tablette, en proposant un produit ultra-fin, léger et de qualité. Elle mesure 261 × 177,3 × 6,2 mm pour 510 g. À titre de comparaison, l’iPad Pro M4 11″ de 2024 fait 177,5 × 249,7 × 5,3 mm pour 444 g. On n’est donc pas si loin que ça.

L’écran, quant à lui, est clairement le point fort de cette tablette. Surtout la technologie PaperMatte qui l’accompagne. Grâce à elle, la réflectivité est réduite à moins de 2 % et 99 % des interférences lumineuses sont éliminées. Ainsi, vous avez un vrai confort à l’utiliser partout, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. L’écran fait 11,5″ avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 30 et 144 Hz et affiche de la 2,8K. Autant dire que vous allez en prendre plein les yeux.

Un gros accent mis sur les apps de créativité

Un autre point sur lequel Huawei a fait des efforts, ce sont les logiciels inclus avec la tablette. Il y en a de nombreux, dont GoPaint, qui permettent de booster votre productivité et votre créativité. GoPaint permet de dessiner avec 100 presets de brushs et d’avoir jusqu’à 241 calques. Si vous avez le stylet Huawei M-Pencil 3 (qui est normalement offert avec cet achat), vous verrez, la précision est diabolique.

La batterie de 8 800 mAh est 16 % plus puissante que celle sur la Huawei MatePad 11″, ce qui permet une autonomie d’environ 20 h en utilisation classique. Ce qui est vraiment pratique si vous souhaitez l’utiliser pour travailler, parce qu’en plus, avec des logiciels comme Multi-Window, Show Comments et SuperHub, vous pouvez faire interagir la tablette avec un PC, un smartphone et un grand écran.

Pour comparer plusieurs tablettes tactiles, y compris celle-ci bien sûr, avant d’arrêter votre choix, vous pouvez faire un tour sur le guide comparatif qui leur est dédié.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.