La Huawei MatePad 12 X est une excellente alternative à l’iPad Air, surtout avec -24 % et des accessoires en cadeau

La Huawei MatePad 12 X ne cache pas son ambition d’être la version Android du célèbre iPad Air, le prix fort en moins. Surtout pendant les Soldes où elle est disponible à 494,99 euros avec un stylet et un clavier offerts.

Septembre 2024, les écoliers et étudiants reprennent le chemin des bancs de l’école et Huawei emprunte le chemin du succès en dévoilant la Huawei MatePad Pro 12,2 et la MatePad 12 X présentée ici. On a donc une alternative à l’iPad Air qui mise sur les mêmes atouts, à savoir une finesse de conception, un écran lumineux et fluide qui peut monter jusqu’à 144 Hz. Sans oublier les petits cadeaux qui font toujours plaisir, à savoir le clavier inclus et le stylet M-Pencil 3 d’une valeur de 99,99 euros offert. Ce qui fait qu’au final, grâce aux Soldes directement sur le site de Huawei, vous faites quand même une belle économie de 155 euros.

Les points forts de la Huawei MatePad 12 X

Son bel écran de 12″ qui affiche de la 2,8K à 144 Hz

Des dimensions au top et des finitions premium

Une autonomie de 17h environ, avec en plus une charge rapide 66W

Alors, la Huawei MatePad 12 X avec son clavier coûte 649,99 euros. Le stylet, lui, coûte 99,99 euros. Ce dernier est offert avec la tablette, qui est affichée à 549,99 euros pendant les Soldes. Et qui, avec le code A10HUAWEIFR25, baisse encore de prix dans le panier et passe finalement à 494,99 euros. Soit 255 euros d’économie en tout.

Son écran est son meilleur atout

Dans sa volonté de vouloir concurrencer l’iPad Air, la Huawei MatePad 12 X fait en sorte de proposer un design fin et léger. Elle mesure 270 x 183 x 5,9 mm pour 555 grammes seulement. Si on la compare avec l’iPad Air version 13 pouces, ce dernier fait 280,6 214,9 x 6,1 mm pour 618 grammes, et la version 11 pouces fait 247,6 x 178,5 x 6,1 mm pour 462 grammes. Comme la MatePad 12 X fait 12 pouces, on est pile entre les deux, sauf qu’elle est un tout petit peu moins épaisse.

En plus de ça, son écran LCD de 12 pouces (dommage qu’il ne soit pas Amoled) affiche de la 2,8K, soit 2800 x 1840 pixels (280 ppp) avec une fréquence de rafraîchissement auto-adaptatif de 30-144 Hz qui optimise la fluidité tout en réduisant la consommation d’énergie. Ajoutez à ça une luminosité de 1000 cd/m² qui la rend parfaitement utilisable en extérieur et une texture PaperMatte similaire à celui d’une liseuse électronique, pour un rendu antireflet.

Une tablette que vous pouvez utiliser comme un laptop

Ce qu’il y a de bien dans le bon plan présenté ici, c’est que vous avez la version avec clavier inclus dans la cover. Donc d’une part, vous protégez son écran, même si on vous recommande de rajouter une protection en verre trempé, d’autre part vous pouvez utiliser la Huawei MatePad 12 X comme un laptop et faire de la prise de note.

Vous n’aurez aucun problème à ça puisqu’avec HarmonyOS et l’Aurora Store, vous retrouvez les apps Android les plus répandues, que ce soit pour le divertissement ou le travail. Le processeur Kirin T90A a les reins solides et peut quasiment tout faire, même lancer des jeux 3D plutôt gourmands. Un dernier mot sur la batterie et l’autonomie : 10 100 mAh pour environ 17h d’autonomie avec une charge rapide 66W, c’est le petit truc en plus qui peut achever de vous convaincre.

Pour comparer la Huawei MatePad 12 X avec d’autres tablettes avant d’arrêter votre choix, nous vous invitons à consulter dès maintenant notre guide d’achat consacré aux meilleures ardoises tactiles.

