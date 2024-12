MatePad Pro 12,2 (2024) : l’iPad Pro façon Huawei, avec dalle OLED PaperMatte, coûte déjà 145 € de moins

La récente tablette tactile Huawei MatePad Pro 12,2 est un modèle haut de gamme qui se démarque avant tout par son écran assez bluffant, qui veut tout simplement reproduire la texture du papier. Si vous souhaitez tenter l’expérience, sachez que cette référence est en ce moment proposée à 854,99 euros au lieu de 999,99 euros sur le site officiel de la marque.

La Huawei MatePad Pro 12,2 fait partie des dernières tablettes tactiles lancées par la marque chinoise. Rival de l’iPad Pro, ce modèle souffre de l’absence des technologies de Google, causée par l’embargo américain contre la marque, mais a tout de même un sérieux atout que ses concurrents n’ont pas : son écran OLED PaperMatte, qui donne presque l’impression d’écrire avec un crayon sur du papier. Une technologie que l’on a pu tester, et que l’on a totalement approuvée. En ce moment, cette tablette très étonnante est proposée à moins de 900 euros.

Ce qu’offre la Huawei MatePad Pro 12,2

Un design élégant

Une dalle OLED PaperMatte bluffante

Une bonne autonomie

Lancée à 999,99 euros, puis réduite à 899,99 euros, la tablette Huawei MatePad Pro 12,2 est aujourd’hui proposée à 854,99 euros sur le site officiel de Huawei grâce au code promo A5NOELFR. Le clavier est inclus et le M-Pencil 3 est ici offert.

Prix affiché une fois le code A5NOELFR appliqué dans le panier // Source : site Huawei

Une tablette toute dorée et un écran qui en jette

La Huawei MatePad Pro 12,2 est tout d’abord une tablette tactile particulièrement chic avec son coloris Gold très élégant qu’on ne retrouve vraiment pas partout. D’ailleurs, ce doré est même complété par un effet presque « marbre », ou « carrelage », du meilleur effet. Bref, on a là une tablette très bien conçue, que l’on manie aussi très bien à deux mains grâce à ses bordures minimes. Cette MatePad Pro s’accompagne par ailleurs d’un clavier (oui, il est fourni, c’est rare), mais aussi d’un stylet, ici offert. Un accessoire qui est étonnamment dénué de bouton physique, pourtant bien utile sur d’autres stylets quand on souhaite déclencher des actions.

Mais passons au véritable atout de cette MattePad Pro : son écran OLED PaperMatte de 12,2 pouces arborant une définition de 2 800 x 1 840 pixels et présentant même un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Fluidité, contrastes infinis, noirs profonds, couleurs vibrantes, images détaillées et bien nettes : tout y est. Surtout, grâce à la technologie PaperMatte du fabricant, l’écran parvient presque à nous donner le sentiment que nous écrivons avec un crayon sur du papier. Le ressenti à l’usage, quand on gomme ou qu’on griffonne sur la tablette avec le stylet, est indescriptible. Ce n’est pas tout à fait le ressenti du papier, mais on ressent que ça « grip » un peu sous le stylet. Pour offrir cet effet, Huawei a notamment misé sur un traitement anti-reflets bluffant.

Google absent, encore

La tablette est par ailleurs fournie avec HarmonyOS 4.2. Eh oui, cela fait maintenant plusieurs années que les produits Huawei ne tournent plus sous Android et n’embarquent plus les services Google. Ici, tous les Google Mobile Services sont tout simplement limités ou non disponibles. Il est toujours possible de bidouiller pour installer certaines applications non présentes sur le store officiel du géant chinois, Aurora Store, mais niveau sécurité, on repassera… Côté performances, la MatePad Pro renferme une puce maison Kirin T91, qui n’offre pas une très grande puissance, et le multitâche pourrait connaître quelques lenteurs. Mais pour de la prise de notes, l’utilisation de logiciels peu gourmands ou encore de la navigation web, la tablette répond correctement.

Enfin, la Huawei MatePad Pro 12,2 intègre une immense batterie de 10 100 mAh, qui lui permet de tenir facilement deux journées de travail consécutives, à raison d’environ 5 à 6 heures d’utilisation par jour. La recharge est aussi très bonne avec le bloc fourni de 100 W : une charge complète prend seulement 50 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei MatePad Pro 12,2.

