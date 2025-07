Galaxy Tab S10 Ultra : la plus musclée des tablettes Samsung perd 30 % de son prix lors du Prime Day

Si vous cherchez une bonne tablette tactile pour l’été et capable de vous accompagner à la rentrée aussi bien sur le plan professionnel que personnel, il y a la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Accompagnée d’un chargeur 25 W, elle est à 939 euros au lieu de 1 349 euros pour le Prime Day.

Comme pour ses smartphones, Samsung décline ses tablettes en plusieurs versions. Avec la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, vous avez le modèle le plus puissant. Une tablette tactile XL avec un écran de 14,6 pouces qui se veut être la machine hybride à mi-chemin avec le laptop. Les différences avec la génération précédente se comptent avec les doigts d’une main, mais elles sont de taille, notamment avec l’arrivée d’un nouveau processeur. La qualité se ressent sur le prix, heureusement qu’il est en baisse pour le Prime Day Amazon puisqu’il passe de 1349 euros à 939 euros pendant quelques heures encore.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

L’un des plus grands et meilleurs écrans du marché

La fiche technique, le S Pen et l’IA pour la productivité

La tablette est clairement tournée vers la créativité

Amazon propose souvent des packs avec chargeur, là où les marques ne les incluent plus. Ici, la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra et son chargeur 25W passe de 1 349 euros à 939 euros pour le Prime Day.

La sensation d’une tablette premium entre les mains

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra brille par son format géant tout en se payant le luxe de rester fine. Elle fait 14,6 pouces pour seulement 5,4 mm d’épaisseur et pèse tout de même 718 g. Elle est en aluminium brossé et les finitions sont bien soignées, ce qui dégage instantanément une impression de qualité qui n’est pas usurpée. Sa certification IP68 et son verre Gorilla Glass 5 ne font que renforcer ce sentiment. Sa taille de 326,4 x 208,6 x 5,4 mm fait qu’elle peut être un peu compliquée à transporter.

Son écran est, lui aussi, un gage de qualité. C’est une dalle Dynamic AMOLED 2X avec une définition de 2960 x 1848 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus il est compatible HDR10+ pour une qualité d’image supérieure et une luminosité à 930 nits pour l’utiliser dehors. Tout ça fait que malgré son encombrement, c’est un appareil vraiment pratique et surtout performant.

Aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur

Pour fonctionner, la tablette tactile est équipée du processeur MediaTek Dimensity 9300+ gravé en 4 nm avec une fréquence maximale de 3.4 GHz. En comparaison du Snapdragon 8 Gen 2 de la Galaxy Tab S9 Ultra, il est censé être 18 % plus rapide. Avec 12 Go de RAM LPDDR5 et un espace de stockage de 256 Go, vous avez de quoi télécharger toutes vos applications et jeux. En termes de puissance, la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra rivalise avec l’iPad Pro M4.

Pour la photo et la vidéo, il y a deux capteurs à l’arrière de 13 Mpx et 8 Mpx, 12 Mpx à l’avant. Ce n’est pas une surprise, même si la qualité est bonne, ce n’est pas un appareil fait pour ça. Enfin, la batterie de 11 200 mAh permet une utilisation mixte pendant environ 9 h. Si vous mettez l’écran à 120 Hz, ça va consommer un peu plus. Elle est compatible charge rapide 45 W, donc le chargeur 25 W ne l’exploite pas au maximum, mais il a le mérite d’être là.

Vous pouvez en apprendre plus sur la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra en consultant notre test complet et détaillé de cette excellente tablette.

Notre guide sur les meilleures tablettes tactiles, dont fait partie la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, est là pour vous aiguiller dans la bonne direction.

