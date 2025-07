Galaxy Tab S10 Plus : 300 € de réduction sur la tablette premium de Samsung, c’est aussi ça le Prime Day d’Amazon

La Samsung Galaxy Tab S10 Plus, une tablette haut de gamme polyvalente et surtout accompagnée de Galaxy AI, est à un super prix pendant le Prime Day d’Amazon. On peut en effet la trouver à 849 euros au lieu de 1 149 euros, dans sa version Wi-Fi 256 Go.

Lancée l’an dernier au côté d’un modèle Ultra, la Samsung Galaxy Tab S10 Plus cumule les atouts : grand écran AMOLED, puce puissante, Galaxy AI pour se simplifier la vie… Son dernier avantage ? Son prix, qui chute sous les 900 euros pendant le Prime Day d’Amazon, et qui n’a même jamais été aussi bas sur le site.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Une dalle Dynamic AMOLED de 12,4 pouces + 120 Hz

Une puce Dimensity 9300+

Galaxy AI

Initialement affichée à 1 149 euros, la Samsung Galaxy Tab S10 Plus (Wi-Fi, 256 Go) est désormais proposée à 849 euros sur Amazon.

La version S10 Ultra est quant à elle vendue à 939 euros au lieu de 1 349 euros, toujours sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une grande tablette premium

Qui dit tablette haut de gamme, dit (normalement) finitions ultra-soignées. C’est heureusement le cas pour la Samsung Galaxy Tab S10 Plus, l’une des plus récentes tablettes premium du constructeur, qui présente ici un châssis en aluminium élégant et des tranches plates agréables en main. En plus, cette tablette est certifiée IP68, elle est donc résistante à la poussière et à l’eau, sous certaines conditions.

Côté écran, la marque a opté pour une dalle Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pouces, soit une diagonale bien grande pour profiter de ses séries, films et autres contenus confortablement. Grâce à la technologie Dynamic AMOLED, l’écran offre aussi des noirs profonds, des contrastes infinis ainsi que des couleurs bien vives et réalistes et une bonne réactivité tactile. Ajoutons à cela une compatibilité HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, gage d’une fluidité optimale. N’oublions pas que le S Pen, un stylet bien réactif, est ici fourni.

L’IA pour gagner du temps

Côté SoC, Samsung a troqué sa traditionnelle puce Qualcomm Snapdragon contre une puce MediaTek, la Dimensity 9300+. Cette dernière promet 18 % de performances CPU en plus, 28 % pour la partie GPU et 14 % pour le volet NPU. Globalement, la S10 Plus est capable d’exécuter les tâches courantes sans accroc, de faire tourner des jeux gourmands sans latence et d’être bien réactive à l’ouverture des applications.

La tablette embarque par ailleurs l’intelligence artificielle Galaxy AI, qui offre pas mal de fonctionnalités pratiques ; de l’Assistant Note, qui permet de rendre un texte manuscrit plus lisible et mieux organisé, à l’outil Traduction, qui se charge par exemple de traduire rapidement un PDF, en passant par la génération d’illustrations. Enfin, concernant son autonomie, la Galaxy Tab S10 Plus renferme une grosse batterie de 10 090 mAh, compatible avec la charge rapide à 45 W.

