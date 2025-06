Boulanger casse le prix de la récente tablette premium de Samsung, la Galaxy Tab S10 Plus

La Galaxy Tab S10 Plus fait partie de la série des tablettes haut de gamme de Samsung. Elle offre une belle fiche technique, s’accompagne de Galaxy AI et jouit d’une ribambelle de réductions grâce à cette offre Boulanger.

La Samsung Galaxy Tab S10+ // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Quelques mois s’est écoulé depuis la sortie de la Galaxy Tab S10 Plus, l’une des dernières tablettes haut de gamme de Samsung. Elles partagent beaucoup de points communs avec la version Ultra, mais a l’avantage d’être plus abordable c’est d’autant plus avec cette offre Boulanger, qui fait économiser près de 460 euros sur la facture.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Un grand écran AMOLED de 12,4 pouces à 120 Hz

Puissante grâce au SoC Mediatek Dimensity 9300+

Une batterie de 10 090 mAh compatible avec la charge rapide 45 WÂ

En ce moment, la Samsung Galaxy Tab S10 Plus se négocie dans un pack avec une Cover Keyboard Slim et un chargeur 45 W à 1 199 euros chez Boulanger. Mais grâce à une ODR de 150 euros, une remise immédiate de 110 euros, et un bonus reprise de 200 euros, la tablette peut vous revenir à 739 euros seulement.

Un grand format qui fait plaisir aux yeux

Elle a beau être moins chère que le modèle Ultra, le soin apporté aux finitions ne varie pas d’une tablette à l’autre. La sensation premium est donc bel et bien au rendez-vous la Galaxy Tab S10 Plus, avec un dos en aluminium agréable au toucher et des tranches plates qui facilitent la prise en main.

Une fois allumée, son écran de 12,4 pouces propose une belle qualité d’affichage : une dalle Dynamic Amoled 2X compatible HDR10+ et dotée d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Elle offre une fluidité exemplaire et une excellente qualité d’image, avec des noirs profonds, des couleurs vives, de riches détails et une belle luminosité.Â

Quant à sa façade arrière, elle accueille un module photo discret et un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est d’ailleurs fourni dans la boîte.

Fini Qualcomm, bonjour MediaTek

En plus d’être un bel objet, c’est une tablette puissante que l’on a là . Si les Tab S9 de l’an dernier utilisaient des puces Snapdragon, cette année, Samsung fait le choix du processeur Dimensity 9300+ de MediaTek. Vous pourrez naviguer sur la tablette en toute tranquillité, sans risque de latence lorsque vous changez d’application ou lorsque vous jouez à des jeux gourmands par exemple.Â

Galaxy AI est de la partie. On trouve l’ajout de plusieurs fonctionnalités qui vont vous faire gagner un temps précieux, comme l’Assistant Note, qui permet de rendre un texte manuscrit plus lisible et mieux organisé, ou encore l’outil Traduction pour traduire très facilement un PDF, par exemple. Pour finir, l’ardoise intègre une grande batterie de 10 090 mAh, compatible avec la charge rapide à 45 W ce qui lui permet de refaire le plein plus rapidement.

