Galaxy Tab S10 FE Plus : déjà 200 € de remise pour la récente tablette quasi premium de Samsung 

La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus est une honorable tablette dans le monde d’Android, puisqu’elle dispose d’une belle fiche technique. La bonne nouvelle, c’est qu’elle peut vous revenir à 549 euros au lieu de 749 euros à sa sortie.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus // Source : Frandroid

Si les tablettes haut de gamme de Samsung ne sont pas dans vos moyens, vous pouvez vous tourner vers la gamme FE. La Galaxy Tab S10 FE Plus fait quelques sacrifices, au niveau de l’affichage ou du processeur, mais c’est une ardoise efficace au quotidien qui a l’avantage de coûter 200 euros de moins.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus

Un grand écran LCD à 90 Hz

De bonnes performances avec l’interface One UI 7 et Android 15

Une batterie de 10 090 mAh

La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus est disponible à 749 euros, mais en ce moment, elle s’affiche à 619 euros sur Amazon, et grâce à une ODR de 70 euros, la tablette tombe à 549 euros.

L’offre est également disponible sur les sites Boulanger, Fnac et Darty. Il y a même un pack regroupant la tablette avec une BookCover Keyboard Slim et le S Pen pour moins de 600 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une version allégée plutôt sophistiquée

Pour un modèle qui fait quelques compromis, la Galaxy Tab S10 FE Plus de Samsung possède un design très inspiré de la gamme S côté téléphone. Ses tranches plates, ses coins arrondis et son module photo rond au contour coloré lui donnent un aspect premium. Quant aux finitions en aluminium et la certification IP68 pour l’étanchéité donnent une sensation en main rassurante et de qualité.

C’est une fois allumé que le premier compromis fait son apparition : elle se contente ici d’une dalle IPS LCD et laisse de côté la technologie Amoled. Elle reste tout de même agréable à regarder avec sa grande diagonale de 13,1 pouces, sa définition de 2 880 x 1 800 pixels et sa bonne luminosité montant jusqu’à 800 nits. Et grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’interface est fluide.

Un appareil efficace et durable

Les compromis ne s’arrêtent pas seulement à l’affichage, c’est aussi dans les performances. La Tab S10 FE Plus s’équipe de la puce Exynos 1580 qu’on trouve déjà dans le smartphone de milieu de gamme, le Galaxy A56. Elle est globalement fluide dans les tâches du quotidien, c’est sur les performances en jeu qu’elle montre de réelles limites.

Bonne nouvelle, l’interface One UI 7 et Android 15 sont au rendez-vous avec plusieurs outils IA autour de Galaxy AI. L’ardoise a même droit à 7 ans de mises à jour majeures et de patchs de sécurité. Elle s’accompagne d’un stylet S Pen qui permet des prises de notes manuscrites et se montre pratique à l’usage. Pour finir, Samsung propose une batterie de 10 090 mAh. D’après la firme sud-coréenne, la Tab S10 FE Plus est capable de tenir pendant 21 heures en lecture vidéo. Quant à la recharge, il ne faudra pas être pressée avec la charge 25 W.

En attendant notre test, n’hésitez pas à consulter notre prise en main sur la Galaxy Tab S10 FE Plus de Samsung.

Si vous souhaitez comparer la Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.