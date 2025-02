Samsung se prépare à lancer deux nouvelles tablettes cet été, voici lesquelles

Samsung s’apprête à élargir sa gamme de tablettes avec une nouvelle série « Fan Edition ». Des indices récents suggèrent que la Galaxy Tab S10 FE et la Galaxy Tab S10 FE+ pourraient bientôt faire leur apparition sur le marché, offrant une alternative plus abordable aux modèles haut de gamme de la série S10.

La Samsung Galaxy Tab S10+ // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Une certification récente de l’Agence coréenne de recherche radio (KRRA) a révélé l’existence d’un appareil Samsung portant le numéro de modèle SM-X626N, qui pourrait correspondre à la Galaxy Tab S10 FE+. Ce document indique que la tablette sera disponible en version 5G et fabriquée dans l’usine Samsung au Vietnam, laissant présager également l’existence d’une variante Wi-Fi.

Des rapports antérieurs ont dévoilé quelques spécifications potentielles de ces nouvelles tablettes. Elles devraient être équipées du processeur Exynos 1580, avec des options de 6, 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Une amélioration notable serait l’intégration d’une caméra frontale de 12 mégapixels, contre 8 mégapixels des modèles S9 FE.

Une mise à jour logicielle prometteuse en prime

Les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ pourraient bénéficier d’un support logiciel étendu, avec potentiellement six mises à jour majeures du système d’exploitation Android, comme c’est le cas avec les smartphones de milieu de gamme Galaxy A26, A36 et A56.

Le lancement de ces tablettes est attendu pour le troisième trimestre 2025, bien que Samsung n’ait pas encore officiellement confirmé cette information. Cette sortie pourrait bien avoir lieu en même temps que celle des quatre prochains smartphones pliables de l’entreprise cet été. On s’attend peut-être également à voir une nouvelle bague connectée, ainsi qu’une série de montres, les Galaxy Watch 8.

L’arrivée de ces nouvelles tablettes FE pourrait combler le vide laissé par l’absence d’un modèle standard dans la série S10, offrant ainsi aux consommateurs un choix plus varié. Avec l’intégration probable d’Android 15 et de l’interface One UI 7.x, ces appareils promettent une expérience utilisateur à la pointe de la technologie, à un prix plus abordable que les versions haut de gamme.