Samsung confirme par erreur l’arrivée d’une nouvelle tablette

Samsung vient de confirmer indirectement l’existence de sa prochaine gamme de tablettes abordables, la série Galaxy Tab S10 FE. Cette révélation provient d’une source des plus fiables : le site web américain de Samsung lui-même.

La Samsung Galaxy Tab S10+ // Source : Robin Wycke pour Frandroid

L’information a été repérée dans une offre promotionnelle proposant un an d’abonnement gratuit à Goodnotes pour l’achat d’une « Tab S10 series ou Tab S10 FE series » avant le 31 juillet 2025. Bien que cette mention ait été rapidement retirée du site, elle confirme bien les spéculations concernant l’arrivée d’une version plus accessible de la dernière tablette premium de Samsung.

La mention du terme « series » est particulièrement intéressante, suggérant le lancement de plusieurs modèles, probablement une Tab S10 FE et une Tab S10 FE+. On aurait donc affaire à plusieurs nouveaux produits pour la gamme FE (Fan Edition), qui propose déjà des versions plus abordables des smartphones et des montres connectées de la marque.

Quand arrivera la nouvelle Galaxy Tab S10 FE ?

Quant à la date de lancement, plusieurs hypothèses sont envisageables. La série pourrait être dévoilée aux côtés des Galaxy S25 en janvier 2025, ou plus tard en mars, en même temps que le Galaxy A56. Cette dernière option semble cohérente, car les deux appareils pourraient partager le même processeur Exynos 1580, comme c’était le cas pour le Tab S9 FE et le Galaxy A54 avec l’Exynos 1380.

Les nouvelles tablettes pourraient également combler le vide laissé par l’absence de modèle 11 pouces dans la gamme Tab S10 actuelle, qui ne propose que des versions Tab S10 Plus 12,4 et Tab S10 Ultra 14,6 pouces. Bien que les caractéristiques techniques précises restent inconnues, on peut s’attendre à retrouver certaines fonctionnalités clés comme un écran à haute fréquence de rafraîchissement, la compatibilité S Pen, une certification IP68 et une charge rapide 45W.

Plus intéressant encore, la série Tab S10 FE pourrait bénéficier de six ou sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, une amélioration significative par rapport aux quatre ans promis pour la Tab S9 FE.