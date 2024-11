Le Samsung Galaxy A56 5G va changer, mais on vous défie de trouver où au premier coup d’oeil

Des images du nouveau Samsung Galaxy A56 5G ont été obtenues par OnLeaks. On y découvre un appareil très proche de son prédécesseur, à un détail près, à son dos.

Voici le Galaxy A56 5G selon OnLeaks // Source : OnLeaks

Elle ne saute pas nécessairement aux yeux du premier coup, mais il y a bien une différence de design entre l’actuel Galaxy A55, et le futur Galaxy A56 5G — qui profiterait d’ailleurs de performances équivalentes à celles d’un Galaxy S21 Ultra.

Des visuels partagés de concert par Android Authority et le leaker OnLeaks, souvent bien informé, nous laissent entrevoir un appareil dont les lignes reprennent à 90 % celles de son prédécesseur… à un détail près : l’encadrement des trois modules photo arrière.

Galaxy A56 5G : un modeste changement cosmétique

Jusqu’à présents répartis indépendamment (vous pouvez en avoir un aperçu sur les photos en bas d’article), les trois capteurs seraient désormais englobés dans une bande noire verticale.

Au delà de ce modeste changement cosmétique, l’ancien et le nouveau modèle afficheraient le même look, avec un écran non incurvé, des bords plats, des coins arrondis, un emplacement inchangé des boutons, et le capteur frontal toujours logé dans un orifice en haut d’écran.

Comme le souligne Android Authority, ce changement relatif aux capteurs photo arrières semble être la signature de Samsung ces derniers mois, en particulier sur ses mobiles abordables. Récemment, des fuites laissaient en effet apparaître cette même caractéristique sur les Galaxy A26 et Galaxy A36.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Quoi qu’il en soit, les spécifications techniques du nouveau Galaxy A56 5G sont encore mystérieuses. À ce stade, on sait surtout que l’appareil devrait miser sur une charge rapide en 45 W, et qu’on y trouverait un meilleur module photo selfie.