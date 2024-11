Strava : ces nouvelles fonctions vont vous aider à trouver des endroits où vous entraîner

Strava a ajouté deux nouvelles cartes d’activités, pour trouver où s’entraîner cette semaine ou durant la nuit.

L’application Strava sur iPhone // Source : appshunter.io sur Unsplash

En plus d’être un réseau social particulièrement prisé des sportifs et de recenser vos entraînements passés, l’application Strava propose quelques fonctionnalités particulièrement intéressantes pour trouver des endroits où s’entraîner.

Pour aller plus loin

« Strava accélère » : voici les prochaines nouveautés du réseau social des sportifs

Il faut dire que, depuis 2017, Strava intègre une fonctionnalité baptisée « Heatmap », ou « carte des activités » qui va permettre de visualiser les endroits où les personnes s’entraînent le plus dans un endroit donné. La carte peut ainsi être personnalisée pour visualiser les endroits où il y a le plus d’entraînement de course à pied, de vélo, de trail ou même de golf ou de patin à glace.

Les nouvelles cartes d’activités de Strava // Source : Strava

Cependant, la carte d’activité de Strava pouvait être un peu trop généraliste pour certains. C’est dans ce cadre que l’application a annoncé l’arrivée de deux nouvelles cartes plus détaillées : carte d’activité hebdomadaire et carte d’activité de nuit.

Des cartes plus adaptées à certaines situations

La carte d’activité hebdomadaire ne va prendre en compte que les activités réalisées au cours des sept derniers jours. Elle sera donc plus adaptée pour visualiser les endroits où il est effectivement possible de passer, en tenant compte de travaux ou des vacances, et ceux plus adaptés à la météo du moment. Par exemple, en période de forte neige, cette carte permettra de voir uniquement les endroits où il y a beaucoup d’activités réalisées — et donc peu de neige ou de verglas.

La carte d’activités de nuit de Strava // Source : Capture d’écran

De son côté, la carte d’activité de nuit ne va prendre en compte que les activités réalisées après le coucher du soleil. Un bon moyen de visualiser les endroits où les personnes se sentent le plus en sécurité pour faire du sport une fois la nuit tombée. Cela pourrait permettre notamment de visualiser des rues ou des routes mieux éclairées.

Ces deux nouvelles cartes d’activité sont d’ores et déjà disponibles sur l’application Strava, dans l’onglet « Cartes ». Elles sont alimentées par l’ensemble des activités publiques enregistrées par les utilisateurs de la plateforme.