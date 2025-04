Cette récente tablette premium Android, concurrente de l’iPad Pro, perd 200 € de son prix

La Huawei MatePad Pro 13,2 pouces est une nouvelle référence sur le marché des tablettes haut de gamme. Elle a de nombreux arguments à faire valoir, surtout pour son prix plus attractif que la concurrence. Et aujourd’hui, un code promo permet de l’obtenir à 999,99 euros contre 1 199,99 euros.

Huawei MatePad Pro 13.2 pouces // Source : site officiel

Huawei tente toujours de rivaliser avec les iPad Pro d’Apple, en proposant des tablettes de qualitĂ© et bien Ă©quipĂ©. Sa MatePad Pro 13,2 pouces en est le parfait exemple : une ardoise avec un Ă©cran Oled 2,8K Ă 144 Hz, au format compact et dotĂ© d’un stylet pour rĂ©pondre aux besoins des crĂ©atifs et des travailleurs. Si elle a des limites, comme l’absence des services de Google, elle s’avère ĂŞtre une bonne alternative moins chère de 200 euros aujourd’hui grâce Ă un code promo.

Que propose la Huawei MatePad Pro 13.2″ ?

Une dalle OLED en 2,8K Ă 144 Hz

Des performances suffisantes

Une autonomie et une recharge top

La Huawei MatePad Pro 13.2″ est proposĂ©e Ă 1 199,99 euros, mais en appliquant le code A200FRPAD, la tablette revient Ă 999,99 euros chez le constructeur.

Un design bien travaillé avec un écran OLED « papier »

Avec son appellation « Pro », il n’est pas étonnant de retrouver une tablette soignée. La Huawei MatePad Pro 13,2 pouces a de belles finitions avec sa coque en verre, qui respire la solidité et l’élégance. Elle vient dans un joli coloris doré scintillant avec un format léger (580 g sur la balance) et une épaisseur de seulement 5,5 mm.

À l’avant, on a le plaisir de découvrir un écran de 13,2 pouces qui jouit de la technologie Amoled, avec des noirs profonds et des contrastes infinis. Il affiche une définition de 2 880 par 1920 pixels qui offrant de belles images, une luminosité de 1 000 cd/m² et un rendu sans reflet proche de l’écran d’une liseuse grâce à sa texture PapperMatte. La dalle est même capable de monter jusqu’à 144 Hz pour assurer une bonne fluidité, même en jeu.

Une tablette inépuisable

Loin d’Ă©galer les performances de son rival amĂ©ricain, la MatePad Pro 13,2″ s’appuie sur le processeur maison, Kirin T92, qui arrive rĂ©pondre Ă tous les usages, que ce soit pour binge watcher vos sĂ©ries prĂ©fĂ©rĂ©es, faire tourner des applications, et mĂŞme des jeux 3D sans ralentissement.

La marque ajoute des applications intéressantes pour les créateurs, comme GoPaint, un logiciel pour faire la peinture, avec tout un tas de presets personnalisables et des calques comme Photoshop. Et son stylet, le M-Pencil, offert ici, procure une expérience d’écriture et de dessin similaire à celle d’une feuille de papier. Côté logiciel, la tablette est fournie avec HarmonyOS, une interface agréable à utiliser, mais dépourvus des services Google… Pour télécharger des applications, il faudra passer via l’Aurora Store, une sorte de Google Play Store alternatif.

Enfin, concernant l’autonomie, la firme chinoise propose une grosse batterie de 10 100 mAh jusqu’à 13 heures de lecture vidéo. Une longévité qui fait plaisir, et permet de faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. Là où la tablette MatePad Pro va se démarquer, c’est par la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 100 W – via USB-C. Elle permet de recharger l’immense batterie en près de 50 minutes.

