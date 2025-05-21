Pas besoin de se ruiner avec ce TV 4K QLED 55 pouces (144 Hz) qui tombe à 429 € seulement

Les téléviseurs TCL sont de très bonnes qualités, avec des prix très agressifs. Et, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas débourser une grande somme, le modèle 55P89K de 2025 revient à moins de 429 euros grâce à cette offre, au lieu de 599 euros initialement.

Connu pour avoir démocratisé la technologie QLED sur les téléviseurs, TCL dévoile de nouveaux modèles d’entrée de gamme avec une fiche technique bien séduisante. C’est le cas du modèle 55P89K, un TV qui offre une fréquence de rafraîchissement natif de 144 Hz, et promet des couleurs intenses et des contrastes profonds avec sa dalle QLED. Déjà à un prix abordable, la version 55 pouces voit son prix tomber à moins de 430 euros grâce à cette offre.

Les points forts du TCL 55P89K

Une dalle 4K QLED de 55 pouces

Compatible avec les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision et Atmos

Optimisé pour le gaming : HDMI 2.1, 144 Hz…

Sans oublier Google TV intégré

En ce moment, le TCL 55P89K est en promotion à 429 euros au lieu de 599 euros chez pccomponentes.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TCL 55P8K. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV bien équipé pour son prix

Le TCL 55P89K, avec son écran de 55″, soit 140 cm, ne manque pas d’élégance avec un design minimaliste arborant des bordures quasi inexistantes. Il ne lésine pas sur les fonctionnalités : sa dalle QLED promet un bon traitement de l’image et de beaux contrastes. Épaulé d’un processeur AiQ Pro, il promet des couleurs intenses et des contrastes profonds.

On a aussi droit à une définition 4K (3 820 x 2 160 pixels) ainsi qu’à de multiples compatibilités : Dolby Vision IQ, HDR 10 et HDR10+, ainsi que le HLG. Son système audio Dolby Atmos Onkyo 2.1 vient compléter l’expérience immersive.

Les amateurs de jeux vidéo seront aussi comblés

Le TCL 55P89K ne se contente pas de proposer un traitement d’image de qualité, il est aussi taillé pour le gaming. Avec ses ports HDMI 2.1, le TV affiche sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz (ou 144 Hz en FHD) jusqu’en définition 4K sur les consoles PS5 ou Xbox Series X. Et grâce aux technologies, VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode), vous profitez d’une expérience en jeu fluide et sans latence.

Enfin, ce téléviseur fonctionne avec l’interface Google TV. L’OS de la firme Mountain View est très apprécié pour sa simplicité, sa fluidité et surtout son grand catalogue d’applications. Vous pourrez d’ailleurs retrouver les apps phares de streaming sur le Play Store. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, ainsi que diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette grâce à la fonction Chromecast.

Avant de vous lancer tête baissée dans l’achat d’un téléviseur, n’hésitez pas à comparer plusieurs modèles grâce à notre guide d’achat sur les meilleurs TV 4K du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.