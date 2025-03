TCL démocratise la technologie QLED avec ses nouvelles séries d’entrée de gamme P et S

Le géant de l’électronique grand public TCL vient de dévoiler deux nouvelles gammes de téléviseurs QLED : la série P et la série S. Elles veulent offrir une belle qualité d’image grâce à la technologie QLED à prix accessible.

TCL P6K lifestyle // Source : TCL

En marge des séries C6K, C7K, C8K, C9K et des très grands téléviseurs X11K, TCL a annoncé la série P. Elle est déclinée en trois modèles : P8, P7 et P6. Ces téléviseurs couvrent une large gamme de tailles, allant de 43 à 98 pouces, pour s’adapter à tous les intérieurs. De son côté, la série S introduit pour la première fois la technologie QLED sur des écrans de plus petite taille, à partir de 32 pouces. Tous les modèles sont animés par Google TV.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

La série P : performances et polyvalence

Le modèle P8K se positionne comme le haut de gamme de la série. Il offre une fréquence de rafraîchissement natif de 144 Hz, idéal pour les amateurs de jeux vidéo et de sports. Équipé d’un processeur AiQ Pro, il promet des couleurs intenses et des contrastes profonds. Notez la compatibilité avec les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Son système audio Dolby Atmos Onkyo 2.1 vient compléter l’expérience immersive.

TCL P8K // Source : TCL

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

Le P7K, quant à lui, propose une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et un système Dolby Atmos 2.0. Il bénéficie également de la compatibilité HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. La dalle LCD HVA veut offrir des contrastes améliorés selon la marque. En outre, sa technologie Game Master en fait un choix intéressant pour les joueurs.

TCL P7K // Source : TCL

Pour ceux qui recherchent une expérience 4K à un prix plus abordable, la série P6K est capable d’afficher une définition Ultra HD et profite d’un processeur AiPQ pour l’optimisation des contenus et un son Dolby Audio. Notez la présence d’un panneau LCD avec la technologie HVA pour un taux de contraste élevé, selon la marque. Tous les modèles supportent le HDR10, le HDR10+ et le Dolby Vision. Cette série intègre également la technologie MEMC pour une meilleure fluidité d’image. La série P6K est aussi équipée de Google Cast et d’une fonction de contrôle vocal, facilitant l’accès aux contenus en streaming.

TCL P6K // Source : TCL

La série S : le QLED en format compact

La grande nouveauté de cette annonce réside dans l’introduction de la technologie QLED sur des écrans de petite taille. La série S4 sera disponible en 32 pouces avec une résolution QLED Full HD, tandis que la série S5 proposera cette même technologie sur des tailles allant de 32 à 50 pouces.

TCL n’a pas négligé l’aspect esthétique de ses nouveaux téléviseurs. Les modèles de la série P et S arborent effectivement un design fin et sans bord, leur permettant de se fondre dans tous les décors. Les pieds ajustables du P7K offrent une flexibilité supplémentaire pour l’installation et le placement d’une barre de son devant, le cas échéant.