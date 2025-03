TCL lance la série X11K en France : des téléviseurs 4K Mini-LED de 85 et 98 pouces

TCL vient d’annoncer la disponibilité en France de ses nouveaux modèles haut de gamme, la série TCL X11K. Ces téléviseurs 4K QD Mini-LED se déclinent uniquement en très grande taille et embarquent toutes les technologies d’optimisation de l’image et de son, prometteuses d’expérience Home Cinéma et gaming haut de gamme.

TCL 98X11K

Au cœur de ces nouveaux téléviseurs se trouve la septième génération de technologie Mini-LED développée par TCL. La marque promet un contrôle extrêmement précis du rétroéclairage, ce qui se traduit par des noirs profonds et des contrastes saisissants.

Associée à la technologie QLED (Quantum Dot), elle offre une palette de couleurs étendue et éclatante. Les téléviseurs de la série TCL X11K ne se contentent pas d’une image nette et colorée.

En effet, on peut également compter sur la compatibilité avec les principaux formats HDR (High Dynamic Range) dont le HDR10, le HDR10+ et le Dolby Vision IQ (avec capteur de luminosité) pour venir compléter ces performances visuelles. Selon la marque, les téléviseurs de cette série sont capables de reproduire une large gamme de luminosité, des ombres les plus profondes aux hautes lumières les plus intenses, pour un rendu proche de ce que l’œil humain peut percevoir dans la réalité.

TCL 98X11K

TCL annonce une luminosité de 2200 cd/m² pour les deux modèles de 85 et 98 pouces. Ceux-ci disposent de la puce AiPQ Pro pour l’optimisation des images et notamment l’upscaling (mise à l’échelle) des contenus.

Une expérience sonore spatialisée

TCL n’a pas négligé l’aspect audio de son nouveau fleuron. Les téléviseurs de la série X11K embarquent un système sonore Dolby Atmos sur 6.2.2 canaux, développé en collaboration avec le prestigieux fabricant danois Bang & Olufsen. Cette configuration permet de créer un son multidimensionnel, avec des effets de hauteur et de profondeur qui veulent immerger le spectateur au cœur de l’action.

D’après la marque, ce système audio intégré au téléviseur est capable de recréer l’ambiance sonore des meilleures salles de cinéma, sans nécessiter l’ajout d’enceintes externes. TCL annonce une puissance sonore de 120W, ce qui est assez impressionnant sur le papier.

Une série vraiment taillée pour le gaming

Pour les jeux vidéo, cette série propose une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz avec la technologie Motion Clarity Pro pour une fluidité exceptionnelle des mouvements, particulièrement appréciable pour les scènes rapides. On peut également compter sur la technologie Game Master 3.0, qui regroupe plusieurs fonctionnalités dédiées aux jeux vidéo.

On retrouve notamment la prise en charge du HDMI 2.1, permettant des transferts de données à très haut débit, ainsi que le VRR (Variable Refresh Rate) à 144 Hz et la compatibilité FreeSync Premium Pro d’AMD.

TCL 98X11K

Selon TCL, ces technologies garantissent une réactivité optimale et une synchronisation parfaite entre le téléviseur et la source vidéo, éliminant les problèmes de déchirure d’image ou de saccades. Le fabricant a également intégré l’interface baptisée TCL Game Bar, qui permet d’accéder rapidement aux réglages spécifiques pour le jeu.

Une interface intelligente pour un accès facilité aux contenus

Le TCL X11K fonctionne sous Google TV offrant un accès simplifié à une multitude de services de streaming et d’applications. L’assistant vocal Google Assistant est également intégré, permettant de contrôler le téléviseur à la voix, sans avoir besoin d’utiliser la télécommande.

Il est ainsi possible de demander directement aux téléviseurs de lancer un contenu spécifique, de régler le volume ou même de contrôler d’autres appareils connectés compatibles dans la maison.

Un design élégant qui s’adapte à tous les intérieurs

Côté design, TCL a opté pour une approche minimaliste avec un cadre quasi invisible autour de l’écran. Le pied des téléviseurs est réglable, ce qui permet de l’adapter à différentes configurations, notamment pour l’utilisation d’une barre de son. Pour ceux qui préfèrent une installation murale, un support est inclus dans le package. La série TCL X11K est donc proposée en deux tailles d’écran : 85 et 98 pouces. Des dimensions généreuses qui devraient satisfaire les amateurs de grand spectacle, mais qui nécessiteront un espace conséquent dans le salon.